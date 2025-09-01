scorecardresearch
 

'विराट माफ करना…', एबी डिविलियर्स ने चुने टॉप-5 क्रिकेटर्स, सचिन तेंदुलकर को बताया सबसे खास

एबी डिविलियर्स के पांच बेस्ट क्रिकेटर्स की लिस्ट मेें विराट कोहली का ही नाम शामिल नहीं है. डिविलियर्स और कोहली की दोस्ती जगजाहिर है. आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खिताबी जीत के बाद कोहली और डिविलियर्स ने जमकर जश्न मनाया था.

एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की मैदान पर बॉन्डिंग जबरदस्त रही है (Photo: Getty Images)
साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स का शुमार आधुनिक दौरे के बेहतरीन बल्लेबाजों में किया जाता है. डिविलियर्स की मैदान पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के साथ अच्छी बॉन्डिंग रही और दोनों ने मिलकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरु (RCB) को कई यादगार जीतें दिलाईं.

अब एबी डिविलियर्स ने उन टॉप-5 क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी की है, जिनके साथ या खिलाफ उन्होंने क्रिकेट खेला. लेकिन हैरानी की बात ये रही कि डिविलियर्स ने टॉप-5 क्रिकेटर्स की लिस्ट में विराट कोहली का नाम शामिल नहीं किया. डिविलियर्स ने अपने 14 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में कई बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ क्रिकेट खेला.

यह भी पढ़ें: राहुल द्रविड़ कोच पद से हटे या हटाए गए? एबी डिविलियर्स ने राजस्थान टीम ऑनर पर उठाए सवाल

जब एबी डिविलियर्स पूछा गया कि उनके हिसाब से 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे, तो उन्होंने जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका), एंड्रयू फ्लिंटॉफ (इंग्लैंड), शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया), सचिन तेंदुलकर (भारत) और मोहम्मद आसिफ (पाकिस्तान) के नाम लिए. डिविलियर्स ने विराट कोहली को लिस्ट से बाहर रखने पर माफी मांगी.

'सचिन बल्लेबाजी करने उतरते थे तो...'
एबी डिविलियर्स ने बियर्ड बिफोर विकेट पॉडकास्ट पर कहा, 'जैक कैलिस, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, मोहम्मद आसिफ, शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर के साथ जाऊंगा. जब तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए उतरते थे और जिस तरह से उनका स्वागत होता था, सब कुछ मानो थम सा जाता था. उन्हें बल्लेबाजी करते देखना बहुत अच्छा लगा. विराट, माफ करना. इसलिए ऐसे सवालों का जवाब देना इतना मुश्किल होता है.'

उन्होंने जैक कैलिस को अब तक का सबसे महान क्रिकेटर बताया और एंड्रयू फ्लिंटॉफ की एक खास यॉर्कर डिलीवरी को याद किया, जो उन्होंने एजबेस्टन में जैक कैलिस को डाली थी. डिविलियर्स ने कहा, 'जैक कैलिस शायद दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े क्रिकेटर थे. आसिफ सबसे बेहतरीन सीम गेंदबाज थे जिनका मैंने सामना किया. वॉर्न के खिलाफ खेलना मजेदार था. उनका व्यक्तित्व शानदार था, फ्लॉपी हैट, जिंक क्रीम, सुनहरे बाल. फ्लिंटॉफ बड़े मैचों के खिलाड़ी थे.'

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने तो पास कर लिया... कोहली कब देंगे फिटनेस टेस्ट? ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए ये है ROKO का प्लान

एबी डिविलियर्स ने हाल ही में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में साउथ अफ्रीका को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 60 गेंदों पर नाबाद 120 रन ठोके. इस टूर्नामेंट में डिविलियर्स ने छह पारियों में 143 की औसत से 429 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल रहे. डिविलियर्स को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया.

---- समाप्त ----
