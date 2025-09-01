राहुल द्रविड़ कोच पद से हटे या हटाए गए? एबी डिविलियर्स ने राजस्थान टीम ऑनर पर उठाए सवाल

पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स (RR) का साथ छोड़ दिया है. आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स और राहुल द्रविड़ के रास्ते अलग हो गए. महज एक सीजन बाद ही द्रविड़ का कोच पद से हटना सबको चौंका रहा है. हालांकि फ्रेंचाइजी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी.

फ्रेंचाइजी ने ये भी बताया कि वो द्रविड़ को एक बड़े पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. इसी बीच साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने इस पूरे मामले पर अपनी राय दी है. उनका कहना है कि द्रविड़ का बाहर होना शायद उनकी खुद की मर्जी नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी का फैसला था.

क्यों टूटा राजस्थान-द्रविड़ रिश्ता?

टीम इंडिया को अपनी कोचिंग में टी20 विश्व कप 2024 जिताने वाले राहुल द्रविड़ से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन राजस्थान का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन बेहद खराब रहा. यह टीम अंकतालिका में 9वें स्थान पर रही. खराब नीलामी रणनीति, अस्थिर टीम चयन और संजू सैमसन की इंजरी के चलते राजस्थान के लिए पिछला सीजन बिगड़ गया.

एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'जैसे फुटबॉल लीग में होता है, नतीजे नहीं मिलने पर कोच पर दबाव बढ़ता है और आखिरकार मालिक ही फैसला लेते हैं.' उन्होंने कहा कि द्रविड़ ने एक बड़े ऑफर को ठुकराया और यही संकेत मिल रहा है कि उन्हें हेड कोच की भूमिका से भी हटाया गया.

नीलामी में कहां हुई गलती?

एबी डिविलियर्स ने राजस्थान रॉयल्स की नीलामी रणनीति पर भी सवाल उठाए. टीम ने जोस बटलर, युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों को रिलीज कर दिया. इससे टीम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया. कप्तान संजू सैमसन की गैरमौजूदगी ने हालात और खराब कर दिए. डिविलियर्स का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर बदलाव करना भारी भूल साबित हुआ.

अब आगे का रास्ता क्या होगा?

अब सबसे बड़ा सवाल है- क्या राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन को बनाए रखेगी या फिर नए कप्तान की तलाश करेगी?. इसी के साथ क्या मिनी ऑक्शन राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित होंगी, जिसके नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है.

