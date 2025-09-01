scorecardresearch
 

Feedback

राहुल द्रविड़ कोच पद से हटे या हटाए गए? एबी डिविलियर्स ने राजस्थान टीम ऑनर पर उठाए सवाल

आरसीबी के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने दावा किया कि जब राहुल द्रविड़ ने फ्रेंचाइजी की तरफ से दिए गए बड़े पद के ऑफर को ठुकरा दिया तो उन्हें हेड कोच के पोजीशन से भी हटा दिया गया होगा. डिविलियर्स ने कहा कि भविष्य में जब उनसे इस बारे में बातचीत होगी तो सच जरूर बाहर आएगा.

Advertisement
X
राहुल द्रविड़ और राजस्थान रॉयल्स का साथ एक सीजन बाद ही छूट गया Photo(Getty)
राहुल द्रविड़ और राजस्थान रॉयल्स का साथ एक सीजन बाद ही छूट गया Photo(Getty)

पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स (RR) का साथ छोड़ दिया है. आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स और राहुल द्रविड़ के रास्ते अलग हो गए. महज एक सीजन बाद ही द्रविड़ का कोच पद से हटना सबको चौंका रहा है. हालांकि फ्रेंचाइजी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी.

फ्रेंचाइजी ने ये भी बताया कि वो द्रविड़ को एक बड़े पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. इसी बीच साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने इस पूरे मामले पर अपनी राय दी है. उनका कहना है कि द्रविड़ का बाहर होना शायद उनकी खुद की मर्जी नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी का फैसला था.

क्यों टूटा राजस्थान-द्रविड़ रिश्ता?
टीम इंडिया को अपनी कोचिंग में टी20 विश्व कप 2024 जिताने वाले राहुल द्रविड़ से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन राजस्थान का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन बेहद खराब रहा. यह टीम अंकतालिका में 9वें स्थान पर रही. खराब नीलामी रणनीति, अस्थिर टीम चयन और संजू सैमसन की इंजरी के चलते राजस्थान के लिए पिछला सीजन बिगड़ गया. 

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Dravid
राहुल द्रविड़ ने अचानक क्यों छोड़ी राजस्थान रॉयल्स टीम? कहीं ये तो वजह नहीं 
Rahul Dravid
Dravid ने Rajasthan के हेड कोच के पद से दिया इस्तीफा! 
Rahul Dravid
राहुल द्रविड़ ने RR के कोच पद से दिया इस्तीफा, एक ही सीजन बाद छोड़ी टीम 
Rahul Dravid
Rahul Dravid ने Ashwin के साथ किया बड़ा खुलासा! 
Dravid On Rohit Relation
Dravid ने Rohit Sharma के साथ रिश्ते पर खुलकर बात की! 

एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'जैसे फुटबॉल लीग में होता है, नतीजे नहीं मिलने पर कोच पर दबाव बढ़ता है और आखिरकार मालिक ही फैसला लेते हैं.' उन्होंने कहा कि द्रविड़ ने एक बड़े ऑफर को ठुकराया और यही संकेत मिल रहा है कि उन्हें हेड कोच की भूमिका से भी हटाया गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: राहुल द्रविड़ ने अचानक क्यों छोड़ी राजस्थान रॉयल्स टीम? कहीं ये तो बड़ी वजह नहीं

नीलामी में कहां हुई गलती?
एबी डिविलियर्स ने राजस्थान रॉयल्स की नीलामी रणनीति पर भी सवाल उठाए. टीम ने जोस बटलर, युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों को रिलीज कर दिया. इससे टीम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया. कप्तान संजू सैमसन की गैरमौजूदगी ने हालात और खराब कर दिए. डिविलियर्स का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर बदलाव करना भारी भूल साबित हुआ.

अब आगे का रास्ता क्या होगा?
अब सबसे बड़ा सवाल है- क्या राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन को बनाए रखेगी या फिर नए कप्तान की तलाश करेगी?. इसी के साथ क्या मिनी ऑक्शन राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित होंगी, जिसके नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement