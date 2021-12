Aakash Chopra Test XI: पूर्व क्रिकेटर ने बनाई साल की बेस्ट टेस्ट-XI, किंग कोहली को रखा बाहर

Aakash Chopra Test XI: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने 2021 की अपनी टेस्ट इलेवन चुनी है. खास बात यह है कि टेस्ट कप्तान विराट कोहली और स्टीव स्मिथ सहित कई बड़े सितारे जगह बनाने में नाकाम रहे हैं. वैसे चोपड़ा की चुनी गई एकादश में चार भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है. वहीं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को चोपड़ा ने अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है.

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने चोपड़ा ने इस साल रेड-बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा को अपनी टीम का नंबर-1 ओपनर चुना है. रोहित ने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला विदेशी टेस्ट शतक बनाया था. वह वर्तमान में सबसे लंबे प्रारूप में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं.

