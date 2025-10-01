scorecardresearch
 

एशिया कप में 4 बार 0 पर आउट होने वाले सैम अयूब बने T20 के नंबर-1 ऑलराउंडर, हार्दिक पंड्या को पछाड़ा

पाकिस्तान के सैम अयूब आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में 241 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर पहुंच गए हैं. उन्होंने हार्दिक पंड्या को पछाड़ा. लेकिन ये रैंकिंग इसलिए हैरान कर रही है क्योंकि एशिया कप में सैम अयूब 4 बार 0 पर आउट हुए.

4 बार 0 पर आउट होने वाले सैम अयूब ने हार्दिक को पछाड़ा (Photo: BCCI)
एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में 4 बार 0 पर आउट होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी सैम अयूब अब आईसीसी टी20 पुरुष ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं. ये रैंकिंग देखकर हर कोई हैरान है. बुधवार को आई ताजा रैंकिंग में सैम अयूब ने भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्ड्या को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया.

हैरानी की बात ये है कि एशिया कप में इतने फीके प्रदर्शन के बावजूद सैम अयूब ने 4 स्थान की छलांग लगाई और सबसे छोटे प्रारूप में नए नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं. 23 वर्षीय सैम के पास अब 241 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जो हार्दिक पांड्या से आठ अधिक हैं.

यह चौंकाने वाली उपलब्धि है, क्योंकि हाल ही में संपन्न एशिया कप में साइम को गेंदबाज़ी में बल्लेबाज़ी से ज़्यादा सफलता मिली. उन्होंने सात मैचों में 8 विकेट लिए और 6.40 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाज़ी की. हालांकि उनकी मुख्य जिम्मेदारी यानी बल्लेबाज़ी ने निराश किया. सैम केवल 37 रन बना सके, औसत चार से भी कम रहा.

यह भी पढ़ें: मोहसिन नकवी का BCCI को एशिया कप ट्रॉफी और मेडल देने से इनकार, मीटिंग में जमकर बहस

4 बार 0 पर हुए आउट

दरअसल, सैम ने एशिया कप में चार बार शून्य (डक) पर आउट हुए, जिसमें एक बार भारत के खिलाफ भी शामिल था. फाइनल में उन्होंने 14 रन बनाए लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की पारी ढह गई और टीम 33 रन के भीतर आखिरी नौ विकेट गंवाकर भारत से हार गई.

उनका हालिया बल्लेबाज़ी रिकॉर्ड भी चिंता बढ़ाने वाला है. पिछले 10 टी20आई में सैम ने केवल एक बार ही 20 रन का आंकड़ा पार किया है. हालांकि, एक ऑफ-स्पिनर के तौर पर उनकी गेंदबाज़ी परिपक्व हुई है और उन्होंने विविधताओं का अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन चोट से वापसी के बाद उनकी बल्लेबाज़ी में तेज़ी से गिरावट आई है.

यह भी पढ़ें: हार्दिक पंड्या क्यों हुए एशिया कप फाइनल से बाहर? कप्तान सूर्या ने बताई ये वजह

ICC टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग्स

1. सैम अयूब (पाकिस्तान)– 241 रेटिंग पॉइंट्स
2. हार्दिक पांड्या (भारत) – 233 रेटिंग पॉइंट्स
3. मोहम्मद नबी (अफग़ानिस्तान) – 231 रेटिंग पॉइंट्स
4. दीपेन्द्र सिंह ऐरी (नेपाल)– 214 रेटिंग पॉइंट्स
5. सिकंदर रज़ा (ज़िम्बाब्वे)– 209 रेटिंग पॉइंट्स
6. वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) – 187 रेटिंग पॉइंट्स
7. रोस्टन चेज़ (वेस्टइंडीज़)– 184 रेटिंग पॉइंट्स
8. लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड) – 181 रेटिंग पॉइंट्स
9. मार्कस स्टोइनिस (ऑस्ट्रेलिया) – 179 रेटिंग पॉइंट्स
10. अक्षर पटेल (भारत)– 175 रेटिंग पॉइंट्स

हाल ही में सैम अयूब को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज की टीम से बाहर कर दिया गया. माना जा रहा है कि यह फैसला उनकी टी20 में बल्लेबाज़ी की खराब फॉर्म से जुड़ा हुआ है, जिससे उनके वर्कलोड और करियर की दिशा पर नए सवाल खड़े हो गए हैं.
 

