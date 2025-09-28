scorecardresearch
 

Feedback

हार्दिक पंड्या क्यों हुए एशिया कप फाइनल से बाहर? कप्तान सूर्या ने बताई ये वजह

हार्दिक पंड्या टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने से सिर्फ दो विकेट दूर हैं. हार्दिक पंड्या को अब ये उपलब्धि हासिल करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. हार्दिक इंजरी के चलते पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले का पार्ट नहीं बन पाए.

Advertisement
X
हार्दिक पंड्या एशिया कप फाइनल का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. (Photo: AP)
हार्दिक पंड्या एशिया कप फाइनल का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. (Photo: AP)

एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. हार्दिक पंड्या की जगह रिंकू सिंह को प्लेइंग-11 में जगह बनी है. हार्दिक पंड्या को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में तकलीफ का सामना करना पड़ा था.

तब हार्दिक पंड्या शुरुआती ओवर डालने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे. उस ओवर में हार्दिक ने कुसल मेंडिस का विकेट भी लिया था. हार्दिक उसके बाद मैदान पर नहीं लौटे और उनकी जगह रिंकू सिंह ने फील्डिंग की थी. ओवर खत्म होनें के बाद हार्दिक को अपनी जांघ पकड़े देखा गया था. इसके बाद से ही उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठ रहे थे.

यह भी पढ़ें:  फाइनल में टीम इंडिया ने किए 3 बदलाव... हार्दिक पंड्या और ये 2 खिलाड़ी बाहर, पाकिस्तान ने अपना ओल्ड फॉर्मूला

सम्बंधित ख़बरें

Hardik Pandya ruled out of the Asia Cup final, increasing concerns for Team India.
हार्दिक पांड्या एशिया कप फाइनल से बाहर, मैच से पहले टीम इंडिया को झटका! 
IND vs PAK
भारत के सख्त तेवर, सूर्या ही नहीं रव‍ि शास्त्री ने भी क‍िया PAK कप्तान को इग्नोर... टॉस के बाद नहीं की बात 
Mohsin Naqvi
'PAK पर दबाव, मोहसिन नकवी भारत के 12वें खिलाड़ी...', इस क्रिकेटर ने PCB चीफ को लपेटा 
Abhishek Shrama with Father Rajkumar Sharma
'शतक नहीं, जीत जरूरी...', भारत-PAK फाइनल पर अभ‍िषेक के पिता का ये बयान छू लेगा दिल  
IND VS PAK
LIVE: भारत ने जीता टॉस, पाकिस्तान को दिया बल्लेबाजी का न्योता, हार्दिक बाहर 

भारतीय कप्तान सर्यकुमार यादव ने टॉस के समय बताया कि हार्दिक को हल्की चोट (niggle injury) है और दुर्भाग्य से वो ये मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. इससे पहले टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के बाद बताया था कि हार्दिक को क्रैम्प आ गया है और उनपर फैसला मैच से पहले लिया जाएगा. मोर्केल ने कहा था कि उनकी स्थिति पर मेडिकल टीम लगातार नजर रख रही है. अब हार्दिक पर निर्णय आ चुका है और वो इंजरी के चलते मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाए.

Advertisement

हार्दिक पंड्या ने किया ऑलराउंड प्रदर्शन
एशिया कप 2025 में हार्दिक पंड्या को बल्लेबाजी करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में उन्होंने 38 रनों की धमाकेदर पारी खेली थी, जिसकी बदौलत भारत ने उस मुकाबले को 41 रनों से जीता था. एशिया कप 2025 में हार्दिक ने 8.57 की इकॉनमी से 4 विकेट झटके.

देखा जाए तो हार्दिक पंड्या अब तक भारतीय टीम के लिए 120 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 27.35 की औसत से 1860 रन बनाए और  26.58 के एवरेज से 98 विकेट झटके. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की जीत में हार्दिक पंड्या की अहम भूमिका रही थी.

यह भी पढ़ें: बायकॉट, हैंडशेक विवाद और ICC का एक्शन... IND vs PAK मैच के ऐसे रहे कंट्रोवर्सी के 14 दिन

खिताबी मुकाबले से हार्दिक पंड्या का बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. हार्दिक पंड्या नई गेंद से गेंदबाजी करने के साथ-साथ मध्यक्रम में बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं. उनकी गैरमौजूदगी से टीम का संतुलन बिगड़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement