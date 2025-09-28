हार्दिक पंड्या क्यों हुए एशिया कप फाइनल से बाहर? कप्तान सूर्या ने बताई ये वजह

एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. हार्दिक पंड्या की जगह रिंकू सिंह को प्लेइंग-11 में जगह बनी है. हार्दिक पंड्या को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में तकलीफ का सामना करना पड़ा था.

तब हार्दिक पंड्या शुरुआती ओवर डालने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे. उस ओवर में हार्दिक ने कुसल मेंडिस का विकेट भी लिया था. हार्दिक उसके बाद मैदान पर नहीं लौटे और उनकी जगह रिंकू सिंह ने फील्डिंग की थी. ओवर खत्म होनें के बाद हार्दिक को अपनी जांघ पकड़े देखा गया था. इसके बाद से ही उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठ रहे थे.

भारतीय कप्तान सर्यकुमार यादव ने टॉस के समय बताया कि हार्दिक को हल्की चोट (niggle injury) है और दुर्भाग्य से वो ये मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. इससे पहले टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के बाद बताया था कि हार्दिक को क्रैम्प आ गया है और उनपर फैसला मैच से पहले लिया जाएगा. मोर्केल ने कहा था कि उनकी स्थिति पर मेडिकल टीम लगातार नजर रख रही है. अब हार्दिक पर निर्णय आ चुका है और वो इंजरी के चलते मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाए.

हार्दिक पंड्या ने किया ऑलराउंड प्रदर्शन

एशिया कप 2025 में हार्दिक पंड्या को बल्लेबाजी करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में उन्होंने 38 रनों की धमाकेदर पारी खेली थी, जिसकी बदौलत भारत ने उस मुकाबले को 41 रनों से जीता था. एशिया कप 2025 में हार्दिक ने 8.57 की इकॉनमी से 4 विकेट झटके.

देखा जाए तो हार्दिक पंड्या अब तक भारतीय टीम के लिए 120 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 27.35 की औसत से 1860 रन बनाए और 26.58 के एवरेज से 98 विकेट झटके. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की जीत में हार्दिक पंड्या की अहम भूमिका रही थी.

खिताबी मुकाबले से हार्दिक पंड्या का बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. हार्दिक पंड्या नई गेंद से गेंदबाजी करने के साथ-साथ मध्यक्रम में बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं. उनकी गैरमौजूदगी से टीम का संतुलन बिगड़ सकता है.

