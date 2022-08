Commonwealth Games 2022 Live Updates: अब बरसेंगे मेडल, सिंधु का मुकाबला जारी, हॉकी में ब्रॉन्ज की उम्मीद

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के दसवें दिन भारत के मुकाबले शुरू हो गए हैं. सबसे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम मैदान में है. ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए हो रहे इस मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ है. सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था, लेकिन वह फाइनल में जगह नहीं बना पाई थी.

Get ready to see our lineup for the Bronze medal match at the Birmingham 2022 Commonwealth Games!