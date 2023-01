हर रोज पहला सूर्योदय कहां होता है? इन चार जगहों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहे वैज्ञानिक

हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है. इस वजह से सूरज हमारे क्षितिज पर आता-जाता दिखता रहता है. लेकिन सबसे पहला सूर्योदय कहां दिखता है? काल्टेक (Caltech) के एस्ट्रोफिजिसिस्ट कैमरॉन हमेल्स कहते हैं कि पहला सूर्योदय जैसी कोई चीज फिजिकल तरीके से नहीं होती. हम सिर्फ इसे मानते हैं कि ये पहला सूर्योदय है. ये आखिरी सूर्योदय है. जब धरती गोल है. लगातार घूम रही है, तो यह प्रक्रिया हर दिन होगी. इसलिए कोई असली पहला सूर्योदय नहीं होता.

कैमरॉन कहते हैं कि लेकिन इंसानों ने समय को मापने के लिए टाइम-कीपिंग सिस्टम बनाया है. अलग-अलग टाइम जोन बनाए हैं. साथ ही इंटरनेशनल डेट लाइन (International Date Line) तय की है. इस लाइन पर ही सूरज उगता और ढलता है. इससे ही अगले दिन का समय पता चलता है. इसी लाइन के एक हिस्से पर हर दिन सूरज उगता जिससे दिन की शुरुआत होती है. इसी लाइन पर दिन के अंत के समय सूर्यास्त होता है.

इंटरनेशनल डेट लाइन प्रशांत महासागर के बीच से निकलती है. ज्यादातर 180वें लॉन्गीट्यूड लाइन पर. आमतौर पर यह एक सीधी रेखा लेकिन कुछ स्थानों पर थोड़ा-बहुत घूम भी जाती है, ताकि किसी देश को दो टाइम जोन में न बांटना पड़े. उदाहरण के लिए ऐसे समझिए...

यह लाइन किरिबाती (Kiribati) द्वीप से 3200 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ से निकल जाती है. पृथ्वी पर किरिबाती का टाइम जोन सबसे पहले आता है. यह UTC+14 है. यानी सालभर के अधिकतम समय किरिबाती में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है.

कैमरॉन बताते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय किरिबाती द्वीप समूह के सुदूर पूर्वोत्तर में स्थित मिलेनियम आइलैंड दिखता है. इसे कैरोलिन आइलैंड भी बुलाया जाता है. इस द्वीप पर कोई इंसान नहीं रहता. यह द्वीप ही धरती पर सबसे पहले सूरज का स्वागत करता है. हालांकि हमेशा ऐसा ही नहीं होता है.

धरती अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है. इसलिए सूरज की रोशनी धरती के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय अलग-अलग तरीके से पड़ती है. साउदर्न समर सोल्सटिस और उत्तरी समर सोल्सटिस यानी 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ज्यादा चमकता है. इस वजह से अंटार्कटिका के ज्यादातर हिस्से में 24 घंटे रोशनी रहती है.

कैमरॉन कहते हैं कि अंटार्कटिका के पास स्थित न्यूजीलैंड का द्वीप है यंग आइलैंड. जहां कई बार सूरज सबसे पहले उगते हुए दिखता है. लेकिन यह साल भर में कुल समय में सिर्फ 10 से 15 फीसदी ही होता है. बाकी समय पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से रोशनी के होने वाले रिफ्रेक्शन से यंग आइलैंड पर हमेशा रोशनी रहती है. सूरज के ढलने के बाद भी. ऐसी स्थिति में अंटार्कटिका के कोस्टलाइन पर मौजूद डिब्बल ग्लेशियर ऐसी जगह बन जाती है, जहां पर सबसे पहले सूरज उगते हुए दिखता है.

