साइंस फिक्शन ही नहीं... हम सब के घर की कहानी है Avatar: The Way of Water...

क्यों देखनी चाहिए अवतारः द वे ऑफ वाटर (Avatar: The Way of Water). ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है. फिल्म भी नहीं है. असल में हम सबकी कहानी है... ऐसी कल्पना जिसमें सच्चाई, प्रेम, परिवार, प्रकृति, समाज, परेशानियां, एकदूसरे का साथ देना, दैवीय शक्ति. सब कुछ है. जेम्स कैमरॉन (James Cameron) ने इसे Science के सहारे हकीकत में बदला है.

Avatar: The Way of Water फिल्म आपको उस दुनिया में ले जाएगी, जिसकी कल्पना शायद कभी आप बचपन में करते रहे हों.