scorecardresearch
 

Feedback

सूरज ने धरती को भेजा प्यार भरा दिल... सोलर सिस्टम का रोमांटिक सरप्राइज

हाल ही में धरती की तरफ सूरज में प्यार भरा दिल दिखाया. सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और पृथ्वी के एनर्जी सोर्स ने रोमांटिक सरप्राइज दिया. एक बड़ा सा कोरोनल होल उभरा, जो बिल्कुल दिल के आकार का था. ये दिल धरती से कई गुना बड़ा था. सोलर सिस्टम भर में सूर्य कणों की तेज धारा भेज रहा था.

Advertisement
X
सूरज में दिल के आकार का कोरोनल होल बना, जिसमें लाखों धरती समा सकती है. (Photo: NASA/SDO/NOAA/Goes1)
सूरज में दिल के आकार का कोरोनल होल बना, जिसमें लाखों धरती समा सकती है. (Photo: NASA/SDO/NOAA/Goes1)

इस हफ्ते सूरज ने धरती की ओर एक बड़ा सा दिल दिखाया. यह सूरज के वायुमंडल में एक विशाल कोरोनल होल था, जो रोमांटिक हार्ट जैसा दिख रहा था. यह होल धरती से कई गुना बड़ा था. यह सोलर सिस्टम में सूर्य कणों की तेज धारा भेज रहा था.

यह दिल जैसा आकार धीरे-धीरे सूरज के घूमने से धरती से दूर हो रहा है. लेकिन कुछ दिन पहले यह सूरज के बीच में था. धरती बिल्कुल इसके सूर्य हवा के रास्ते पर थी. 

कोरोनल होल क्या होता है?

कोरोनल होल सूरज में असली छेद नहीं है. यह वो जगहें हैं जहां सूरज का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है. वहां से सूर्य कणों की हवा आसानी से बाहर निकल जाती है. यह हवा तेज गति से सोलर सिस्टम में फैलती है.

सम्बंधित ख़बरें

MSC Elsa 3 kerala arabian sea poison
जिस बात का डर था वही हुआ... कंटेनर जहाज डूबने से अरब सागर हुआ जहरीला 
Brazil Mosquito Super Factory
ब्राजील ने खोली मच्छरों की सुपर फैक्ट्री... 'मच्छरों की फौज' बचाएगी डेंगू से 
Indian insect australia children diapers
बच्चों के डायपर में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा भारतीय कीड़ा, 1.58 लाख करोड़ रुपये के अनाज को खतरा 
Mosquito
Explainer: Brazil ने क्यों खोली “मच्छरों की फैक्ट्री”? 
Himalayan Musk Deer RTI
खत्म हो रहे हिमालयन कस्तूरी मृग... प्रजनन कार्यक्रम नाकाम, RTI से खुलासा 

यह भी पढ़ें: खत्म हो रहे हिमालयन कस्तूरी मृग... प्रजनन कार्यक्रम नाकाम, RTI से खुलासा

Sun Heart Earth

इन्हें सामान्य रोशनी में नहीं देखा जा सकता. लेकिन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट और सॉफ्ट एक्स-रे तरंगों में ये सूरज पर काले धब्बे की तरह दिखते हैं. क्योंकि वहां का प्लाज्मा ठंडा और पतला होता है, आसपास के प्लाज्मा से अलग.

Advertisement

धरती पर क्या असर?

जब ये सूर्य कण धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो कुछ कण चुंबकीय लाइनों पर तेज हो जाते हैं. ये ऊपरी वायुमंडल में ऊंचाई पर पहुंचते हैं. वायुमंडल की गैसों से टकराकर ये ध्रुवों पर आकाशीय लाइट्स – यानी ऑरोरा – बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: हमारा सूरज जाग रहा है, ज्यादा एक्टिव हो गया है... NASA वैज्ञानिकों ने किया खुलासा

सूरज की अन्य गतिविधियां भी ऐसा कर सकती हैं. जैसे कोरोनल मास इजेक्शन, जिसमें सूरज से प्लाज्मा का बड़ा गोला फूटता है. ये सबसे शानदार ऑरोरा बनाते हैं. लेकिन कोरोनल होल की हवा भी कमजोर नहीं. इस होल ने सितंबर के बीच में मजबूत जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा किया, जिससे ध्रुवों पर सुंदर ऑरोरा दिखा.

Sun Heart Earth

सूरज की गतिविधि का भविष्य

सूरज की गतिविधियां अगले कुछ सालों में कम हो सकती हैं. क्योंकि हम 11 साल के चक्र के पीक – सोलर मैक्सिमम – से निकल रहे हैं. लेकिन कोरोनल होल सूरज का एक हिस्सा हैं. नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी की हालिया रिपोर्ट कहती है कि 2008 से सूर्य हवा की ताकत धीरे-धीरे बढ़ रही है. तो सोलर साइकल 26 में अपेक्षा से ज्यादा गतिविधि हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement