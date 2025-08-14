scorecardresearch
 

बीगल, अकीता, गोल्डेन रिट्रीवर... कुत्तों की वो ब्रीड जो सबसे कम खतरनाक मानी जाती हैं

देश में कुत्तों को लेकर बहस हो रही है. क्योंकि वो सुरक्षित नहीं होते. हमला करते हैं. काटते हैं. लेकिन कुछ कुत्तों की ब्रीड ऐसी होती है, जो सबसे कम खतरनाक और प्यारी हैं. ये शांत, दोस्ताना और परिवार के लिए सुरक्षित हैं. सही देखभाल और ट्रेनिंग से ये घर में खुशी ला सकते हैं.

कुछ कुत्तों की ब्रीड बेहद सुरक्षित और शांत मानी जाती है. (File Photo:Pixabay-Pexel)
कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं, लेकिन कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो अपने आकार या स्वभाव की वजह से डर पैदा कर सकती हैं. हालांकि, कई कुत्तों की नस्लें ऐसी भी हैं जो बेहद शांत, प्यारी और परिवार के लिए सुरक्षित होती हैं. इस समय जब देश में कुत्तों पर बहस हो रही है, ऐसे में जान लीजिए कि कौन-सी कुत्तों की नस्लें सबसे कम खतरनाक हैं. इन्हें क्यों पालना सुरक्षित है. 

कम खतरनाक नस्लें क्यों महत्वपूर्ण हैं?

कुछ कुत्तों की नस्लें अपने आक्रामक स्वभाव या बड़े आकार की वजह से डरावनी लगती हैं, जैसे पिट बुल या रॉटवीलर. लेकिन कई नस्लें ऐसी हैं जो बच्चों और बुजुर्गों के साथ भी सुरक्षित रहती हैं. ये कुत्ते शांत, दोस्ताना और मेहनती होते हैं. इन्हें पालने से घर में खुशी और सुरक्षा बढ़ती है. 

सबसे कम खतरनाक कुत्तों की नस्लें

यहां कुछ ऐसी नस्लें हैं जो अपनी शांत प्रकृति और प्यारे स्वभाव के लिए जानी जाती हैं...

लैब्राडोर रिट्रीवर

least dangerous dogs

  • स्वभाव: यह नस्ल बहुत प्यारी, वफादार और बच्चों के साथ दोस्ताना होती है.
  • क्यों कम खतरनाक: ये कुत्ते आक्रामकता से दूर रहते हैं. दूसरों के साथ खेलना पसंद करते हैं.
  • खासियत: इन्हें ट्रेन करना आसान है. ये अक्सर गाइड डॉग या बचाव कुत्ते के रूप में काम करते हैं.
  • सावधानी: इन्हें रोजाना व्यायाम चाहिए, वरना ऊर्जा से परेशानी हो सकती है.

बीगल

least dangerous dogs

  • ये छोटे, मस्तीखोर और शांत कुत्ते हैं जो हर किसी से प्यार करते हैं.
  • इनका स्वभाव बहुत सौम्य होता है. ये लड़ाई से बचते हैं.
  • इनकी सूंघने की शक्ति शानदार है, इसलिए इन्हें स्मेल हाउंड कहा जाता है.
  • इन्हें अकेले छोड़ने से ये ऊब सकते हैं, तो ध्यान देना जरूरी है.

कावली डोग/कवासाकी/अकीता

least dangerous dogs

  • यह जापानी नस्ल छोटी और बहुत शांत होती है, जो बच्चों के साथ अच्छी दोस्ती निभाती है.
  • ये बहुत धैर्यवान और सौहार्दपूर्ण होते हैं.
  • ये घर के अंदर भी आराम से रह सकते हैं और कम जगह लेते हैं.
  • इन्हें साफ रखना जरूरी है, क्योंकि इनकी त्वचा संवेदनशील होती है.

बॉर्डर टेरियर

least dangerous dogs

  • ये छोटे, हंसमुख और परिवार के साथ घुल-मिल जाने वाले कुत्ते हैं.
  • इनमें आक्रामकता बिल्कुल नहीं होती. ये हर किसी से प्यार करते हैं.
  • इनका चेहरा प्यारा और कॉमिक लगता है, जो बच्चों को आकर्षित करता है.
  • इन्हें ज्यादा ठंड या गर्मी से बचाना पड़ता है.

गोल्डन रिट्रीवर

least dangerous dogs

  • ये बड़े लेकिन बहुत शांत और प्यार करने वाले कुत्ते हैं.
  • ये दूसरों के साथ दोस्ती करते हैं. कभी लड़ाई नहीं करते.
  • इन्हें चिकित्सा और सहायता कुत्ते के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है.
  • इन्हें रोजाना ब्रश करना पड़ता है, क्योंकि इनके बाल ज्यादा होते हैं.

इन नस्लों को पालने के फायदे

  • सुरक्षा: ये नस्लें बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित हैं. 
  • ट्रेनिंग: इन्हें सिखाना आसान है. इसलिए ये आज्ञाकारी होते हैं.
  • दोस्ती: ये कुत्ते परिवार का हिस्सा बन जाते हैं. अकेलेपन को दूर करते हैं.
  • स्वास्थ्य: इनके साथ खेलने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है.

क्या ध्यान रखना जरूरी है?

भले ही ये कम खतरनाक हों, लेकिन पिल्ले की उम्र में ट्रेनिंग जरूरी है ताकि वे अच्छे स्वभाव के रहें. इन कुत्तों को रोजाना टहलाना या खेलना चाहिए, वरना वे ऊर्जा से परेशान हो सकते हैं. समय-समय पर डॉक्टर से जांच करवाएं ताकि बीमारी न फैले. इनकी जगह साफ रखें, खासकर छोटी नस्लों की त्वचा के लिए.

