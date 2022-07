गर्मी की मार से पुर्तगाल बेहाल, जारी किया गया हाई अलर्ट 

इन दिनों बहुत से देश भीषण गर्मी से परेशान हैं. बढ़ते तापमान के चलते, पुर्तगाल (Portugal) ने भी सोमवार को अलर्ट जारी कर दिया है. यहां अलर्ट के चार स्तर हैं, जिनमें से तीसरा अलर्ट जारी कर दिया गया है. लोगों को तेज़ ब्लेज़ से बचने की सलाह दी जा रही है, साथ ही सरकार का कहना है कि आपात स्थिति के लिए हजारों फायरफाइटर्स पूरी तरह से तैयार हैं.

आपात स्थिति शुक्रवार तक लागू है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है. सरकार ने जंगलों तक जाने के रास्ते रोक दिए हैं. पुर्तगाल में हाल ही हमें कई जंगलों में आग लगी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार से तापमान 40ºC के पार हो जाने की उम्मीद थी.

मौसम एजेंसी IPMA का कहना है कि दक्षिणी क्षेत्र अलेंटेजो समेत कुछ इलाकों में तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. यहां अब तक का रिकॉर्ड तापमान 2003 में 47.3 डिग्री सेल्सियस था.

IPMA के मौसम विज्ञानी पेट्रीसिया गोम्स (Patrícia Gomes) का कहना है कि यह सामान्य स्थिति नहीं है. यह सभी तरह से बहुत गंभीर स्थिति है. यहां तक ​​कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है. इतनी लंबी अवधि के लिए इतना ज्यादा तापमान सहना सामान्य नहीं है.

आपको बता दें कि ज्यादातर पुर्तगाली इलाके सर्दियों के महीनों में बारिश की कमी की वजह से गंभीर सूखे की मार झेल रहे हैं. फरवरी 2022 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, मानव जनित जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखे की स्थिति उत्पन्न होने से, अगले 28 सालों में जंगल की आग के 30% बढ़ जाने की उम्मीद है.

