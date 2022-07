Ostriches Mating: इंसानों को देखकर बढ़ जाती है शुतुरमुर्ग की यौन इच्छा, करते हैं ऐसी हरकतें

शुतुरमुर्गों (Ostriches) को बहुत समझदार जानवरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता. क्योंकि उनका दिमाग एक अखरोट का आकार का होता है. लेकिन जब बात यौन संबंधों की आती है, तब वो इतने बेवकूफ भी नहीं रहते. कई बार ये शुतुरमुर्ग अपने सामान्य यौन प्रक्रिया को छोड़कर इंसानों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं. जो कि इनके तय जैविक प्रक्रिया की अवधारणा को तोड़ता है.

साल 1990 के दशक में शुतुरमुर्गों को पालने वाले किसानों ने इस बात को नोटिस किया था कि जब इंसान आसपास रहते हैं, तब शुतुरमुर्गों की यौन प्रक्रिया संबंधी हरकतें बदल जाती हैं. इंसानों के सामने वो ज्यादा पंख हिलाते हैं. उठक-बैठक लगाते हैं. अपनी गर्दन को ऊंचा उठाकर यौन नृत्य (Mating Dance) प्रदर्शित करते हैं. कहने का मतलब ये है कि जब भी किसान इन शुतुरमुर्गों के पास रहते थे, तब ये अपने यौन संबंधों की प्रक्रियाओं को बढ़ा देते थे.

यौन व्यवहारों की स्टडी के लिए चुने गए दो ब्रिटिश फार्म

वैज्ञानिक इस हरकत से हैरान हो गए. उन्होंने सोचा क्यों न इसकी स्टडी की जाए. वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड को दो शुतुरमुर्ग फार्म पर निगरानी रखनी शुरू की. एक फार्म पर नजदीक से निगरानी रखी जा रही थी. दूसरे पर दूर से. ताकि यह पता किया जा सके कि इंसानों की मौजूदगी में शुतुरमुर्गों के यौन व्यवहार में किस तरह का बदलाव आता है. इससे संबंधित स्टडी रिपोर्ट और उसके परिणाम ब्रिटिश पोल्ट्री साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है.

मादा शुतुरमुर्ग इस वजह से करती है ज्यादा यौन आग्रह

इस स्टडी को करने वाली टीम ने अपनी स्टडी में लिखा है कि नजदीक से की गई निगरानी में इस बात का खुलासा हुआ कि मादा शुतुरमुर्ग यौन संबंध बनाने के लिए ज्यादा प्रार्थना करती दिखती है. जबकि दूर से की गई स्टडी में ये प्रक्रिया कम देखने को मिली. यह स्टडी दो साल तक चली. दोनों साल मादा शुतुरमुर्गों की हरकतें ऐसी ही रहीं. इंसानों को करीब देखकर मादा शुतुरमुर्ग यौन संबंध बनाने के लिए ज्यादा आग्रह करती दिखी. जब इंसान नहीं रहते थे तो वह कम करती थी.

68 फीसदी शुतुरमुर्गों ने इंसानों को देखकर जताई यौन इच्छा

