Strange Object on Mars: मंगल पर मिली उलझे हुए धागे जैसी आकृति, फिर गायब हो गई...देखिए Photo

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के पर्सिवरेंस रोवर (Perseverance Rover) ने मंगल ग्रह की सतह पर विचित्र उलझे हुए धागे की आकृति खोजी है. नासा ने इसे उलझे हुए तारों का जमावड़ा कहा है. ये ठीक उसी तरह दिख रहा है जैसे मछली को पकड़ने वाला तार उलझने पर दिखता है.

इस विचित्र धागे की तस्वीरों की जांच काफी देर करने के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया कि यह क्या है. असल में फरवरी 2021 में पर्सिवरेंस रोवर की लैंडिंग मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में हुई थी. रोवर की लैंडिंग के समय एक बड़े पैराशूट का उपयोग किया गया था. ये उलझे हुए तारों या धागे का हिस्सा पैराशूट या बैकशेल के थर्मोकवर का हो सकता है.

पर्सिवरेंस रोवर (Perseverance Rover) के निचले हिस्से में लगे फ्रंट राइट हजार्ड एवॉयडेंस कैमरा ने इसकी तस्वीर ली थी. जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके नीचे उलझा हुआ धागा दिख रहा है. इसके बार रोबोटिक आर्म ने नीचे की तरफ आकर उसकी क्लोज अप तस्वीर ली. ताकि यह पता किया जा सके कि आखिर ये वस्तु क्या है. जिस समय रोबोटिक आर्म इसकी तस्वीर ले रहा था, उस समय उसका टरेट एक पत्थर पर टिका था.

Martian tumbleweed? No. More "stuff" from the Perseverance rover's descent stage or backshell that has been blown close to the rover by the whispering martian wind. If you're worried about this being litter, don't be... pic.twitter.com/VwgO0z0oFO