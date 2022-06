43 करोड़ साल पहले लगी थी जंगल की सबसे पुरानी आग, पर वहां पेड़ नहीं थेः स्टडी

जंगल में आग अक्सर लगती रहती है. साल 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग कौन भूल सकता है. करोड़ों जीव मारे गए थे. लाखों हेक्टेयर जमीन खाक हो गई थी. ऐसी ही आग हर साल दुनिया के कई देशों में लगती है. लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर सबसे पहली जंगल की आग कब लगी थी. वैज्ञानिकों वेल्स (Wales) और पोलैंड (Poland) से इसके सबूत खोजे हैं.

वेल्स और पोलैंड में वैज्ञानिकों को 43 करोड़ साल पुराने चारकोल (Charcoal) मिले हैं. जिनकी जांच से पता चला कि ये एक जंगल की आग थी. यह सिलुरियन काल (Silurian Period) था. उस समय धरती पर जीवन पूरी तरह से पानी पर निर्भर था. बहुत कम इलाका जमीनी था. जमीन पर भी बहुत कम इलाका सूखा था. या साल में सूखा रहता था. जिस जंगल की आग के बारे में बात हो रही है, वह बेहद कम समय के लिए लगी थी.

जहां आग लगी थी, वहां पर पेड़ नहीं थे. बल्कि एक खास प्रकार का कवक यानी फंगस था. जिसे प्रोटोटेक्साइट्स (Prototaxites) कहते हैं. इस फंगस के बारे में अभी वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा नहीं पात है. लेकिन ये करीब 30 फीट ऊंचाई तक पनपता था. मायन स्थित कोल्बी कॉलेज के पैलियोबॉटैनिस्ट इयान ग्लासपूल ने कहा कि हम हैरान है कि उस समय पेड़ के आकार के फंगस होते थे. आग इन कवकों में लगी थी. हमें यह जानकारी प्राचीन जमीनी पौधों के मैक्रोफॉसिल की जांच से मिले हैं.

Scientists Have Found The Oldest Wildfires on Record, Dating Back 430 Million Years https://t.co/ROjc1QK42S