NASA Black Hole Sound: 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ब्लैक होल गूंगा नहीं है, सुनिए उसकी आवाज़

कभी आपने सोचा है कि अंतरिक्ष का शैतान कहा जाने वाला ब्लैक होल कैसी आवाज़ (Sound of Black Hole) करता होगा? आप सीधे कहेंगे कि बेवकूफ हो क्या. अंतरिक्ष में ज्यादातर हिस्सा वैक्यूम है तो वहां आवाज़ कहां से निकलेगी. लेकिन ऐसा नहीं है. ब्लैक होल गूंगा नहीं होता. न ही आकाशगंगाओं में यात्रा करने वाली गैसें. ये जब आपस में टकराते हैं, तब घर्षण से आवाज़ निकलती है. जो बेहद डरावनी होती है.

ब्लैक होल की आवाज़ बेहद विचित्र और भयावह है. यह आवाज़ ठीक है वैसी ही है जैसी हॉलीवुड फिल्म 2001: A Space Odyssey के अंत में सुनाई देती हैं. यह एक भूतिया फिल्म के साउंडट्रैक जैसी है. नासा (NASA) के वैज्ञानिकों ने धरती से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ब्लैक होल की आवाज़ रिकॉर्ड की है.

नासा ने बताया कि यह ब्लैक होल पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर (Perseus Galaxy Cluster) में मौजूद है. यह गैलेक्सी अपने आप में 1.1 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ा है. इसमें गर्म गैसों के कई समूह हैं. यह गैलेक्सी अपने आप में गैसों का बड़ा बादल है. यहां पर वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड किया. क्योंकि वैक्यूम में किसी तरह का कंपन (Virbration) नहीं होता. ऐसे में आवाज़ की लहर पैदा तो होती है पर सुनाई नहीं पड़ती. इसलिए ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि स्पेस में साउंड नहीं ट्रैवल करता.

ब्लैक होल के आसपास मौजूद गैसों ने ही उसकी आवाज को रिकॉर्ड करने में नासा वैज्ञानिकों की मदद की. उन्होंने एकदम अद्भुत आवाज़ को रिकॉर्ड किया. पर्सियस गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल स्पेस के वैक्यूम से दूर है, क्योंकि इसके चारों तरफ गर्म गैसों का घेरा है. यानी यहां पर आवाज पैदा होती है और यात्रा कर सकती है. बस वैज्ञानिकों को उन गर्म गैसों की लहरों पर ध्यान देना था. ताकि उन्हें रिकॉर्ड किया जा सके क्योंकि इंसानी कान तो आवाज़ को तरंगों के जरिए सुनता है.

इसके बाद वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से रिकॉर्ड किए गए साउंड की स्केलिंग की. आप इस समय ब्लैक होल की जो आवाज़ सुन रहे हैं, वो उसकी असली फ्रिक्वेंसी से 1440 लाख करोड़ से 2880 लाख करोड़ गुना ज्यादा फ्रिक्वेंसी में सुन रहे हैं. तो सोचिए इस आवाज़ को आप तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी. नासा ने ब्लैक होल की आवाज़ का ट्वीट किया है. ताकि लोग इसे सुन सकें. आप भी सुनिए ब्लैक होल की आवाज...नीचे दिए गए ट्वीट पर क्लिक करके... बेहतर होगा ईयरफोन लगाएं... ज्यादा ढंग से सुनाई देगा.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e