चीन बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा 'टेलिस्कोप का छल्ला', 313 एंटीना करेंगे सूरज से सामना

सूरज की स्टडी करने के लिए चीन दुनिया का सबसे बड़ा टेलिस्कोप का छल्ला (Ring of Telescopes) बना रहा है. ऐसी और इतनी बड़ी वैज्ञानिक आकृति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है. इस छल्ले के चारों तरफ बड़े-बड़े टेलिस्कोप लगे हैं, जिनकी मदद से चीन सौर विस्फोट (Coronal Mass Ejection), सौर लहर (Solar Flares) और सौर तूफानों (Solar Storms) की स्टडी करेगा. ताकि धरती पर आने वाली आपदा से बचा जा सके.

दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में एक पहाड़ी मैदान में इस टेलिस्कोप को बनाया जा रहा है. इसका नाम रखा गया है दाओचेंग सोलर रेडियो टेलिस्कोप (Daocheng Solar Radio Telescope - DSRT). पूरा होने के बाद पूरे छल्ले में कुल मिलाकर 313 टेलिस्कोप एंटीना होंगे. हर एक एंटीना का व्यास 19.7 फीट है. जबकि पूरे छल्ले का व्यास 3.13 किलोमीटर है.

यह टेलिस्कोपिक छल्ला सूरज की तस्वीरें रेडियो तरंगों के जरिए बनाएगा. कोरोनल मास इजेक्शन (Coronal Mass Ejection - CMEs) एक तरह का सौर विस्फोट है, जो सूरज के धब्बों से निकलता है. इससे निकलने वाली सौर लहरें अगर धरती की ओर मुड़ जाती हैं तो इससे काफी दिक्कतें आ सकती हैं. पृथ्वी पर मौजूद बिजली के ग्रिड्स ठप हो सकते हैं. सैटेलाइट्स बेकार हो सकते हैं. मोबाइल संचार प्रणाली बंद हो सकती है. यहां तक कि अंतरिक्ष में रह रहे एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरा हो सकता है.

चीन के वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि यह टेलिस्कोप इस साल के अंत तक बन जाएगा. यह छल्ला चीन के मेरिडियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो धरती से अंतरिक्ष के वातावरण की स्टडी के लिए बनाया गया है. इस प्रोजेक्ट में चाइनीज स्पेक्ट्रल रेडियोहेलियोग्राफी भी शामिल हैं, जिसके जरिए चीन के वैज्ञानिक मंगोलिया से सूरज की गतिविधियों पर नजर रखेंगे.

China is building a huge ring of telescopes to study eruptions on the sun https://t.co/oAuTJlyzCv pic.twitter.com/QfixErDwWP