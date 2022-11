Israel में हाथी के दांत से बनी कंघी में खुदा मिला दुनिया के सबसे पहले अक्षरों से बना वाक्य

इजरायल में वैज्ञानिकों ने एक हाथी दांत से बनी कंघी (Ivory Comb) खोजी. जब उसे साफ किया तो हैरान रह गए. इस कंघी में दुनिया के सबसे पहले अक्षर (World's First Alphabet/Letters) मिले. उन अक्षरों से बने वाक्य (Oldest Sentence) मिले. इस कंघी पर 25 अक्षर मिले हैं, जिनसे कुछ वाक्य उकेरे गए हैं.

हाथी दांत से बनी यह कंघी 1.4 इंच लंबी और एक इंच चौड़ी है. इस कंघी की खोज कुछ साल पहले इजरायल के तेल लाचिश (Tel Lachish) में मिला था. तब से इसकी सफाई और स्टडी चल रही है. इस कंघी पर सात अलग-अलग तरह के वाक्य लिखे हैं. ये वाक्य हैं- ytš ḥṭ ḏ lqml śʿ[r w]zqt. इस वाक्य का मतलब है कि हाथी दांत से बनी यह कंघी आपके सिर और ढाढ़ी से जुएं निकालती है.

माना जाता है कि उम्मीद से भरा यह वाक्य 1700 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया होगा. पुरातत्वविदों की माने तो इजरायल के केंद्र में मौजूद कैनाइट इलाके की यह भाषा है. यह लिखावट भी प्राचीन कैनाइट भाषा है. इसे फोनीशियन अक्षर (Phoenician Alphabet) भी कहते हैं. इन अक्षरों को दुनिया का पहला अक्षर और उससे बने वाक्य को सबसे पुराना वाक्य माना जा रहा है.

पुरातत्वविदों की माने तो इन्ही अक्षरों से अरबी, ग्रीक, हीब्र्यू, लैटिन और रूसी भाषा का निर्माण हुआ है. क्योंकि ये अक्षर इन भाषाओं से मिलते-जुलते हैं. यहां तक की चीन की लेखनी में शामिल पिक्टोग्राम्स 5000 साल ही पुराने माने जाते हैं. लेकिन इजरायल में मिले अक्षर शब्दों के फोनेटिक आधार को बनाते हैं. क्योंकि इस कंघी पर लिखे वाक्यों का जो मतलब है वो बेहद उम्मीद से भरा और सकारात्मक है.

इजरायल के जेरुसलम स्थित हीब्य्रू यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद योसेफ गारफिंकेल कहते हैं कि उनके देश में कैनाइट भाषा का यह पहला वाक्य है. सीरिया के यूगैरिट में भी कैनाइट्स भाषा होती थी. लेकिन उनकी लिपि अलग थी. लेकिन अक्षर यही थे, जो यहां मिली कंघी में उकेरे गए हैं. इसका मतलब ये है कि हमारे देश में 3700 साल से पहले सामान्य दिनचर्या में भी बोलचाल की भाषा थी. जो लिखी और उकेरी जाती थी.

This Ancient Inscription Is The Oldest Sentence in The World's First Alphabet https://t.co/iQaLwXhemE