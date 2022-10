Explainer: कैंसर का इलाज या प्लास्टिक कचरे से निजात... जीवन की हर समस्या का समाधान है Click Chemistry, जिसे मिला नोबेल

केमिस्ट्री का नोबेल इस बार तीन लोगों को दिया गया है. ये हैं अमेरिका के स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैरोलिन आर. बर्टोजी (Carolyn R. Bertozzi), डेनमार्क के यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के मॉर्टेन मेल्डल (Morten Meldal) और अमेरिका ला जोला स्थित स्क्रिप्स रिसर्च के वैज्ञानिक के. बैरी शार्पलेस (K. Barry Sharpless). इन्हें यह अवॉर्ड क्लिक केमिस्ट्री (Click Chemistry) और बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री (Bioorthogonal Chemistry) के लिए दिया गया है.

क्लिक केमिस्ट्री (Click Chemistry) और बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री (Bioorthogonal Chemistry) का हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा. ये तकनीक या खोज किस काम आती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये खोज जीवन को बदल देगी. बीमारियों को दूर करेगी. ज्यादा बेहतर बायोडिग्रेडेबल और लंबे समय तक चलने वाले सामान बन पाएंगे.

क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री का इस्तेमाल भविष्य में जीवों और इंसानों के शरीर में ऐसे मॉलीक्यूल्स के निर्माण के लिए होगा, जो उन्हें बेहतर बीमारी मुक्त जीवन दे सकें. या फिर बीमाॉरियों से बचा सकें. या होने ही न दें. क्लिक केमिस्ट्री असल में समान व्यवहार रखने वाले छोटे-छोटे मॉलीक्यूल्स को जोड़ने की प्रक्रिया है. इसे बायोकंजुगेशन (Bioconjugation) कहते हैं.

"It's an opportunity for me to recognise that all the work that so many trainees from my lab have done over the past 25 years and to reflect on how fortunate I have been and share in the celebration with them."



