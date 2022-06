Movement of Saturn: कैसे बदलती है शनि ग्रह की चाल? देखिए इस वीडियो में

शनि ग्रह (Saturn) की चाल को लेकर अक्सर खबरें आती है. उसकी चाल कभी सीधी हो गई. कभी टेढ़ी हो गई. लेकिन कभी आप लोगों ने इसकी चाल को देखा है. शनि ग्रह बेहद सुंदर है. साथ ही उसकी चाल भी. नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने लंबे समय की यात्रा को रिकॉर्ड करके उसे स्लो मोशन में आपके लिए जारी किया है.

साढ़े 29 साल में सूरज का एक चक्कर लगाता है शनि ग्रह

शनि ग्रह सूरज से 140 करोड़ किलोमीटर दूर है. शनि सूरज की कक्षा में हर सेकेंड 9.69 किलोमीटर की यात्रा करता है. धरती सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है. लेकिन शनि को सूरज का एक चक्कर लगाने में 10,579 दिन लगते हैं. यानी साढ़े 29 साल. यानी शनि ग्रह का एक साल धरती के 29.5 साल के बराबर होगा. नीचे दिए गए ट्वीट में आपको देखने को मिलेगी शनि ग्रह की चाल.

The movement of Saturn and its moons through space pic.twitter.com/nI49xXkg5g