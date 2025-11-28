scorecardresearch
 
बस एक धुलाई काफी है... अब मच्छरों से बचाएगा कपड़ा धुलने वाला डिटर्जेंट, IIT दिल्ली की खोज

IIT दिल्ली ने मच्छर भगाने वाला खास डिटर्जेंट बनाया. पाउडर और लिक्विड दोनों रूपों में है. कपड़े धोने से ही मच्छर दूर भागते हैं, क्योंकि कपड़ा उन्हें बदबूदार लगता है. हर धुलाई में सुरक्षा नई हो जाती है. लैब टेस्ट में 100% कामयाब. पेटेंट कर लिया गया है. जल्द बाजार में आएगा. अब डेंगू-मलेरिया से आसानी से बचाव.

IIT दिल्ली ने मच्छरों को भगाने वाला डिटर्जेंट जो कपड़ों के साथ-साथ मच्छरों की धुलाई करेगा. (File Photo: Getty)
मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं. अभी तक हम क्रीम, लोशन, स्प्रे, अगरबत्ती या पैच लगाकर बचाव करते हैं, लेकिन ये कुछ घंटों बाद ही कमजोर पड़ जाते हैं. अब IIT दिल्ली ने एकदम नया और आसान तरीका खोज निकाला है – मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट.

ये डिटर्जेंट कैसे काम करता है?

IIT दिल्ली के टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जावेद नबीबख्श शेख और उनकी टीम ने पाउडर और लिक्विड दोनों तरह के डिटर्जेंट बनाए हैं. ये दिखने और इस्तेमाल करने में बिल्कुल आम डिटर्जेंट जैसे हैं – कपड़े उतने ही साफ, खुशबूदार और मुलायम रहते हैं.

खास बात ये है कि इन डिटर्जेंट में कुछ खास केमिकल मिलाए गए हैं जो कपड़ों की रेशों (फाइबर) में चिपक जाते हैं. जब मच्छर कपड़े पर बैठने की कोशिश करता है तो उसे कपड़ा बदबूदार और बेस्वाद लगता है, इसलिए वो भाग जाता है. मच्छर की सूंड कपड़े को आसानी से चीर सकती है, लेकिन अब वो कपड़े पर बैठेगा ही नहीं, तो काटेगा कैसे?

Mosquito repellent detergent

टेस्ट में 100% कामयाब

इन डिटर्जेंट को बड़े कमर्शियल लैब में टेस्ट किया गया. टेस्ट का तरीका था – हाथ को पिंजरे में डालो. वॉलटियर्स ने इन डिटर्जेंट से धुले कपड़े पहने और अपना हाथ भूखे मच्छरों से भरे बॉक्स में डाला. आम कपड़े पर 20-30 मच्छर बैठते थे, लेकिन इन खास डिटर्जेंट से धुले कपड़े पर मच्छर बैठ ही नहीं रहे थे.

हर धुलाई में नई ताकत

सामान्य क्रीम-स्प्रे कुछ घंटे बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये डिटर्जेंट हर बार कपड़े धोने पर नई सुरक्षा देता है. जितनी बार धुलाई, उतनी बार मच्छर भगाने की ताकत ताजा हो जाती है.

क्या बोले प्रोफेसर जावेद शेख?

हमने स्मार्ट डिटर्जेंट बनाया है जो खतरनाक मच्छरों से बचाएगा. ये डिटर्जेंट मच्छरों की सूंघने और स्वाद की शक्ति को खराब कर देता है. हमने इसके लिए पेटेंट भी फाइल कर दिया है. जल्द ही ये बाजार में आएगा ताकि हर घर आसानी से मच्छरों से बच सके.

फायदा किसे-किसे?

गांव-कस्बों में जहां मच्छर बहुत हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो क्रीम लगाना भूल जाते हैं. बारिश के मौसम में जहां डेंगू-मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है. हर उस घर में जहां रोज कपड़े धोए जाते हैं. अब सिर्फ कपड़े धोइए और मच्छर अपने आप दूर रहेंगे. बहुत जल्द ये डिटर्जेंट आपके नजदीकी स्टोर पर आने वाला है. 

---- समाप्त ----
