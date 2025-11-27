कुदरत का कहर झेल रहा इंडोनेशिया... 30 दिन में आए 1400 भूकंप

इंडोनेशिया में पिछले 30 दिनों में 1400 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं. 27 नवंबर 2025 को सुमात्रा के पास 6.3 तीव्रता का एक और बड़ा भूकंप आया. लोग डर गए, लेकिन अभी तक किसी की मौत या बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. फिर भी पूरे देश में डर का माहौल है क्योंकि बाढ़ और भूस्खलन से भी लोग परेशान हैं.

रिंग ऑफ फायर पर बसा है इंडोनेशिया

इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के चारों तरफ बनी रिंग ऑफ फायर पर स्थित है. यह दुनिया की सबसे खतरनाक भूकंप वाली जगह है. यहां 15 बड़ी-बड़ी टेक्टॉनिक प्लेटें आपस में टकराती और सरकती रहती हैं. दुनिया के 90% भूकंप यहीं आते हैं. हर साल इंडोनेशिया में हजारों छोटे-बड़े भूकंप आते हैं – यह सामान्य बात है.

सुमात्रा क्यों सबसे ज्यादा हिल रहा है?

सुमात्रा द्वीप के नीचे हिंद-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट धीरे-धीरे (हर साल 5-7 सेंटीमीटर) यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है. इससे बहुत दबाव बनता है. जब यह दबाव एकदम से निकलता है तो भूकंप आता है. सुमात्रा में ग्रेट सुमात्रा फॉल्ट नाम की एक बहुत बड़ी दरार भी है, जिससे अक्सर झटके आते हैं. पिछले दिनों 6.6 और अब 6.3 तीव्रता के भूकंप इसी वजह से आए.

2004 की भयानक याद अभी भी ताज़ा है

साल 2004 में सुमात्रा के पास 9.1 तीव्रता का बहुत बड़ा भूकंप आया था. उससे आई सुनामी ने 2 लाख 30 हज़ार से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी. इस बार का भूकंप केवल 10 किलोमीटर गहराई पर था, इसलिए जमीन बहुत जोर से हिली, लेकिन सुनामी का खतरा नहीं था.

इसी समय सुमात्रा में चक्रवात सेन्यार से भयानक बाढ़ और भूस्खलन आया हुआ है. अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोग लापता हैं. 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया है. सड़कें टूट गई हैं, गांव पानी और मलबे में डूबे हैं. ऊपर से भूकंप के झटके – लोग बहुत डरे हुए हैं.

आगे क्या होगा?

वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी और झटके आ सकते हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में फिर तेज बारिश और बाढ़ आएगी. सरकार हेलीकॉप्टर से खाना-पानी भेज रही है.लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है. इंडोनेशिया जैसे देशों में भूकंप और बाढ़ हर साल आते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश ज़्यादा तेज और भूकंप का असर भी बड़ा हो रहा है.

