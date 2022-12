जापानी स्टार्टअप ispace ने स्पेसएक्स के रॉकेट से पहली बार चंद्रमा के लिए भेजा लैंडर Hakuto-R

जापान ने पहली बार कोई मून लैंडर चंद्रमा की ओर भेजा है. वह भी निजी कंपनी का बनाया हुआ. निजी कंपनी के रॉकेट से लॉन्च किया गया. जापान के स्पेस स्टार्टअप ispace Inc's ने अपने हाकुतो-आर (Hakuto-R) मिशन को चंद्रमा के लिए रवाना कर दिया है. इस मिशन को स्पेसएक्स (SpaceX) के फॉल्कन-9 रॉकेट (Falcon-9 Rocket) से भेजा गया. लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केप केनवरल से की गई.

इस मिशन की लॉन्चिंग दो बार टाली गई थी. क्योंकि स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट की जांच चल रही थी. जैसे ही रॉकेट अंतरिक्ष की ओर गया, अमेरिका और टोक्यो दोनों जगहों पर वैज्ञानिकों, निजी कंपनी के अधिकारियों ने जोरदार तालियां बजाईं. क्योंकि ये पहली बार था जब किसी देश का निजी स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की ओर रवाना हुआ है.

इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों ने ही चंद्रमा पर अपना लैंडर पहुंचाया है. भारत ने चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) मिशन के तहत यह प्रयास किया था. लेकिन ऑर्बिटर तो सफल रहा. पर विक्रम लैंडर (Vikram Lander) चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग की वजह से खराब हो गया था. अगर जापान का यह मिशन सफल होता है तो अमेरिका के साथ उसका संबंध और बेहतर हो जाएगा.

Japanese space startup ispace’s HAKUTO-R mission to the moon took off from Cape Canaveral, Florida, after two postponements caused by inspections of its SpaceX Falcon 9 rocket https://t.co/cjkeXwZvBC pic.twitter.com/y7ZxLPnCV2