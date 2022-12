मेक्सिको में दौड़ते दिखाई पड़े 'डायनासोर'... वीडियो देख आप हो जाएंगे हैरान, असल में ये है Coatis

ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि मेक्सिको के एक जंगल में किसी छोटी नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ डायनासोर जा रहे हैं. ये समूह में है. कई सारे. जंगल से निकल कर नदी की एक तरफ से दूसरी तरफ भागते दिख रहे हैं. इन डायनासोरों में कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े आकार के.

वीडियो में यह बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि इनका रंग क्या है. लेकिन ये गाढ़े भूरे और काले रंग के दिखाई दे रहे हैं. इनमें से कुछ की लंबी गर्दन है. कुछ की छोटी. मजबूत पीठ है और पिछला हिस्से में पूंछ नहीं है. इनमे से कुछ तो बेहद तेजी से भागते दिख रहे हैं. कुछ बुजुर्गों की तरह समूह की निगरानी करते दिख रहे हैं. जैसे वो समूह को रास्ता दिखा रहे हैं.

Dinos roaming in Mexico🙈

Actually they are Coatis in reverse😊 pic.twitter.com/OMy4cLdGZf