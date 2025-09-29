scorecardresearch
 

Feedback

Winter is Coming... दिल्ली कितनी तैयार है इस 'अदृश्य शैतान' के लिए?

दिल्ली की सर्दी में प्रदूषण का 'अदृश्य शैतान' फिर दस्तक देगा. 17-सूत्री प्लान से EV बढ़ाना, धूल कंट्रोल, कृत्रिम बारिश और पराली रोक. GRAP साल भर चलेगा. लेकिन गाड़ियां, बिजलीघर सुधार न होने से चुनौती. सबको जागरूक रहना होगा – मास्क लगाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो.

Advertisement
X
ये तस्वीर पिछले साल की है जब प्रदूषण स्तर बढ़ा तो दिल्ली में स्मोग गन चलाई जा रही थी. (File Photo: PTI)
ये तस्वीर पिछले साल की है जब प्रदूषण स्तर बढ़ा तो दिल्ली में स्मोग गन चलाई जा रही थी. (File Photo: PTI)

दिल्ली की सर्दियां अब स्मॉग और धुंध की मार झेलने का समय बन गई हैं. हर साल नवंबर-दिसंबर में हवा  जहरीली हो जाती है,जिसे 'अदृश्य शैतान' कहा जाता है. 2025 की सर्दी के लिए दिल्ली सरकार और केंद्रीय एजेंसियां तैयारी में जुटी हैं. लेकिन क्या ये कदम काफी हैं? 

प्रदूषण का हाल: खतरा क्यों बढ़ रहा?

2024 में दिल्ली का AQI बहुत बुरा रहा. PM2.5 का स्तर 104.51 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पहुंचा, जो देश के मानक से 2.6 गुना और WHO से 20.9 गुना ज्यादा था. PM10 212.08 पर था, जो मानक से 3.5 गुना ऊपर.
वजहें: गाड़ियां, बिजलीघर, पराली जलाना. सर्दी में हवा ठहर जाती है, ला नीना का असर बढ़ाता है. इससे सांस की बीमारियां, दिल की दिक्कतें और मौतें बढ़ती हैं.

यह भी पढ़ें: दिसंबर में लॉन्च होगा व्योममित्र, गगनयान कैप्सूल से जोड़ा जा रहा है

सम्बंधित ख़बरें

Railcar-launched ICBM
दागो और आगे बढ़ो... दुश्मन ट्रैक नहीं कर पाएगा मिसाइल, खास है रेल लॉन्चर 
Mig-21 post retirement use
म्यूजियम में जाएंगे या कबाड़ में... जानें एयरफोर्स से रिटायर हुए 28 मिग-21 फाइटर जेट्स का अब क्या होगा 
Delhi Air Pollution Life Expectancy
दिल्ली का धुआं हमारे जीवन के 8.2 साल छीन ले रहा, मानक से 22 गुना ज्यादा प्रदूषण 
gaganyaan vyomitra
दिसंबर में लॉन्च होगा व्योममित्र, गगनयान कैप्सूल से जोड़ा जा रहा है  
indonesia measles outbreak halal vaccine
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में फैला खसरा, हलाल वैक्सीन की डिमांड, इलाज से बनाई दूरी 

Winter is Coming Delhi preperation

17-सूत्री प्लान: क्या-क्या होगा?

दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान 2025 लॉन्च किया. पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि हम EV चार्जिंग बढ़ा रहे, कचरा साफ कर रहे, सड़कें ठीक कर रहे. मुख्य कदम...

  • गाड़ियां कंट्रोल: PUC चेक हर 6 महीने. 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर के डीजल वाहनों पर रोक.
  • धूल रोकना: सड़कों पर पानी छिड़काव, ऊंची इमारतों पर स्प्रिंकलर लगाना.
  • नई तरकीबें: बिजली के खंभों पर मिस्ट मशीनें. क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) का टेस्ट. कंस्ट्रक्शन वेस्ट को रिसाइकल करना.
  • पेड़ लगाना: 61 लाख नए पौधे.
  • ट्रेनिंग: 170 अधिकारियों को धूल कंट्रोल सिखाया गया.

CAQM ने GRAP को साल भर का प्लान बना दिया. AQI के हिसाब से स्टेज 1 से 4 तक सख्ती. अगस्त 2025 तक 5.95 लाख चालान कटे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: चीन-पाक सीमा पर तैनात होगा 'अनंत शस्त्र', एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए 30 हजार करोड़ का टेंडर

Winter is Coming Delhi preperation

मुश्किलें: प्लान में क्या कमी?

एक्सपर्ट कहते हैं, प्लान अच्छा लेकिन अमल कम. गाड़ियों और बिजलीघरों में सुधार नहीं. EV पॉलिसी लटकी हुई. पराली जलाने का समय कम हुआ (त्योहार अक्टूबर में), लेकिन समस्या बाकी. भ्रष्टाचार और ढील से बचना पड़ेगा.

आगे क्या: स्रोत पर रोक लगाओ

लंबी योजना चाहिए: गाड़ियां कम, इंडस्ट्री साफ, कचरा न जलाओ. शहर पैदल चलने वालों के लिए बनाओ – अच्छे फुटपाथ, बस लेन. कचरा अलग करो, कंपोस्ट बनाओ. पुराने पेड़ बचाओ. स्रोत से प्रदूषण रोको, तो हवा साफ होगी. दिल्ली की हवा सबकी जिम्मेदारी. प्लान सख्ती से चले, तो 'शैतान' हार सकता है. मास्क लगाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement