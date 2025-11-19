तीन पैर-एक आंख वाला शेर कैसे करता है शिकार, 11 साल के जैकब की कहानी

युगांडा के जंगलों में एक शेर रहता है जिसका नाम है जैकब. यह 11 साल का शेर है. एक पैर शिकारियों के फंदे में फंसकर खराब हो गया. काटना पड़ा. एक आंख भी पानी के भैंसे ने मारकर खराब कर दी. सब सोचते थे कि अब यह शेर ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा. लेकिन जैकब ने सबको गलत साबित कर दिया है. वह सालों से जिंदा है और अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि वह शिकार करने का एकदम नया और चालाक तरीका अपना रहा है.

और पढ़ें

पहले क्या हुआ था?

कुछ साल पहले शिकारियों ने फंदा बिछाया था. जैकब का एक पैर उसमें फंस गया. पैर इतना खराब हो गया कि डॉक्टरों ने काट दिया. उसके बाद एक पानी के भैंसे ने सींग मारकर उसकी एक आंख फोड़ दी.

यह भी पढ़ें: यहां 65 दिन तक सूरज दिखेगा ही नहीं, 22 जनवरी तक रात ही रात

आमतौर पर ऐसा घायल शेर मर जाता है या दूसरों के बचे हुए शिकार खाता है या गाय-भैंस चुराकर खाता है. लेकिन जैकब के पास सिर्फ उसका भाई तिबू है. दोनों मिलकर रहते हैं. कोई पूरा झुंड नहीं है.

पिछले साल जैकब और तिबू ने दुनिया को हैरान कर दिया था. दोनों भाइयों ने मगरमच्छों से भरी नदी में 1.5 किलोमीटर तैरकर पार किया. शेरों का इतना लंबा तैरना कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था.

Advertisement

अब नया शिकार करने का तरीका क्या है?

वैज्ञानिकों ने कैमरे लगाकर देखा तो पता चला...

जैकब अब दौड़कर शिकार नहीं करता क्योंकि तीन पैर से तेज नहीं दौड़ सकता. इसके बजाय वह बहुत चालाकी से काम करता है...

वह और तिबू मिलकर शिकार को घेरते हैं. तिबू तेज दौड़कर शिकार को जैकब की तरफ भगाता है. जैकब पहले से छिपकर बैठा रहता है. जैसे ही शिकार पास आता है, वह झपट्टा मारता है. गले या पीठ पर हमला कर देता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR को पॉल्यूशन से कब मिलेगी राहत? हेल्थ रिस्क क्या बता रहे डॉक्टर

तीन पैर होने के बावजूद वह बहुत ताकतवर हमला करता है और शिकार को गिरा देता है. वैज्ञानिक कहते हैं कि यह तरीका बिल्कुल नया है. शेरों में पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया. इसे एम्बुश हंटिंग की नई स्टाइल कह रहे हैं.

डॉक्टर और वैज्ञानिक क्या कहते हैं?

क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क के रिसर्चर डॉ. अलेक्स ब्रैक्सटन ने कहा कि हम सोचते थे कि जैकब सिर्फ भाई की मदद से या मरे हुए जानवर खाकर जिएगा. लेकिन वह खुद बड़ा-बड़ा शिकार कर रहा है. यह प्रकृति की अद्भुत ताकत दिखाता है कि जानवर कितनी जल्दी खुद को बदल लेते हैं.

एक और विशेषज्ञ ने कहा कि जैकब ने साबित कर दिया कि विकलांगता सफलता की राह नहीं रोक सकती. उसकी जिंदगी हमें इंसानों को भी सिखाती है.

Advertisement

अब जैकब की उम्र और भविष्य

11 साल की उम्र में ज्यादातर शेर बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन जैकब अब भी मजबूत है. पार्क के रखवाले उसकी खास देखभाल करते हैं. शिकारियों के फंदे हटाए जा रहे हैं ताकि दूसरे जानवरों को नुकसान न हो. जैकब की कहानी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है. लोग लिख रहे हैं – तीन पैर वाला राजा. यह कहानी बताती है कि जंगल का राजा हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी मुसीबत आए.

---- समाप्त ----