अंतरिक्ष में बनाया गया पहला TikTok, आपने देखा क्या?

टिकटॉक (TikTok) के प्रति लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं हैं. कंटेंट क्रिएटर्स (Content Creaters) अलग कंटेंट की तलाश में क्या-क्या नहीं करते. लेकिन अब तक किसी टिकटॉकर (TikToker) ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा जो समांथा क्रिस्टोफोरेटी (Samantha Cristoforetti) ने किया.

समांथा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency) की एस्ट्रोनॉट (Astronaut) हैं और उन्होंने अंतरिक्ष में टिकटॉक वीडियो बनाया है. इसमें कोई शक ही नहीं है कि यह अंतरिक्ष में बनाया गया पहला TikTok Video है. हाल ही में सामंथा ने 90 सेकंड की एक क्लिप पोस्ट की है. उन्होंने टिकटॉक की इस क्लिप को ट्विटर पर भी पोस्ट किया है.

Back on the International @Space_Station (and TikTok) pic.twitter.com/oCgJSdWKcu