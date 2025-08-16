'जीवन गाड़ी है समय पहिया', भारत लौट रहे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का पोस्ट, PM मोदी से मिलेंगे, लखनऊ में होगा रोडशो

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपनी ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) यात्रा के बाद रविवार 17 अगस्त 2025 को भारत लौटने वाले हैं. इसरो (ISRO) अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2027 में शुरू करने की तैयारी कर रहा है. शुभांशु के अनुभव इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे. वह भारत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और अपने गृहनगर लखनऊ भी जाएंगे.

शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा

शुभांशु शुक्ला, जो भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन हैं, पिछले एक साल से अमेरिका में थे. वहां उन्होंने Axiom-4 मिशन के लिए ट्रेनिंग ली. 25 जून 2025 को फ्लोरिडा से स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल से लॉन्च होने के बाद 26 जून को वे ISS पर पहुंचे. 15 जुलाई को वे पृथ्वी पर लौटे. इस 18 दिन के मिशन में उन्होंने तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों—पेगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोस उज्नांस्की-विस्निव्स्की (पोलैंड) और टिबोर कापु (हंगरी)—के साथ 60 से ज्यादा प्रयोग और 20 जागरूकता सत्र किए.

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 25 अगस्त को लखनऊ आएंगे. शुभांशु अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट से अपने आवास तक रोड शो के जरिए लखनऊ की जनता का शुक्रिया करेंगे. शुभांशु इतिहास रचने के बाद पहली बार लखनऊ अपने परिवार से मिलने पहुंचेंगे.

भारत वापसी और भावनाएं

शुभांशु ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वे हवाई जहाज में मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने लिखा, जैसे ही मैं भारत आने के लिए हवाई जहाज में बैठा, मेरे दिल में कई भावनाएं चल रही हैं. मुझे उन शानदार लोगों से विदा लेते हुए दुख हो रहा है, जो पिछले एक साल से मेरे दोस्त और परिवार जैसे थे. साथ ही, अपने परिवार, दोस्तों और देशवासियों से पहली बार मिलने की खुशी भी है. शायद यही जिंदगी है—सब कुछ एक साथ.

उन्होंने आगे कहा कि मिशन के दौरान और बाद में मुझे इतना प्यार और समर्थन मिला कि मैं भारत आकर अपने अनुभव साझा करने के लिए बेकरार हूं. विदाई मुश्किल होती है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है. मेरी कमांडर पेगी व्हिटसन कहती हैं कि अंतरिक्ष उड़ान में एकमात्र स्थायी चीज बदलाव है. यह जिंदगी पर भी लागू होता है. शुभांशु ने अपनी प्लेलिस्ट से बॉलीवुड फिल्म 'स्वदेस' के गाने 'यूं ही चला चल रही—जीवन गाड़ी है समय पहिया' को भी याद किया, जो मिशन से पहले उनके साथ था.

As I sit on the plane to come back to India I have a mix of emotions running through my heart. I feel sad leaving a fantastic group of people behind who were my friends and family for the past one year during this mission. I am also excited about meeting all my friends, family… pic.twitter.com/RGQwO3UcQr — Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) August 16, 2025

पीएम मोदी से मुलाकात और कार्यक्रम

शुभांशु भारत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भाषण में कहा कि हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन से लौट आए हैं. आने वाले दिनों में वे भारत लौटेंगे. इसके बाद शुभांशु लखनऊ जाएंगे, जहां उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा है. 22-23 अगस्त को वे नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे.

शुभांशु और उनके बैकअप अंतरिक्ष यात्री प्रशांत नायर ने 15 अगस्त को ह्यूस्टन में भारतीय वाणिज्य दूतावास में स्वतंत्रता दिवस मनाया. इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना का भी जिक्र किया और शुभांशु की उपलब्धि को सराहा. (इनपुटः समर्थ श्रीवास्तव)

