रूस में जहां कल 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, आज वहां फिर कांपी धरती

रूस में 31 जुलाई 2025 की सुबह 10:57 बजे भारतीय समय कुरिल द्वीपों के पूर्व में एक और भूकंप आया है. इसकी तीव्रता 6.5 मापी गई है. यह वही क्षेत्र है जहां कल, 30 जुलाई 2025 को 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था. यह नया भूकंप 49.51 उत्तरी अक्षांश और 158.75 पूर्वी देशांतर पर केंद्रित था. इसकी गहराई महज 10 किलोमीटर रही. यह घटना एक बार फिर इस ज्वालामुखी क्षेत्र की संवेदनशीलता को सामने ला रही है.

क्या हुआ और कहां हुआ?

यह भूकंप कुरिल द्वीपों के पूर्वी हिस्से में आया, जो रूस के सुदूर पूर्व में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीपसमूह है. इस क्षेत्र को "रिंग ऑफ फायर" का हिस्सा माना जाता है, जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां आम हैं. कल का 8.8 तीव्रता का भूकंप कमचटका प्रायद्वीप के पास आया था, जिसने सुनामी की चेतावनियां दी थीं. जापान, हवाई, चिली जैसे कई देशों में तबाही मचाई थी. आज का 6.5 तीव्रता का भूकंप उसी क्षेत्र के करीब आया है, जो चिंता का कारण बन रहा है.

यह भी पढ़ें: 8.8 तीव्रता के भूकंप के झटके का मतलब हिरोशिमा जैसे 14300 परमाणु बमों का एक साथ फटना! इसलिए खौफ में रूस-जापान-US

EQ of M: 6.5, On: 31/07/2025 10:57:14 IST, Lat: 49.51 N, Long: 158.75 E, Depth: 10 Km, Location: East of Kuril Islands.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/eLFmaxTfZ3