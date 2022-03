Peru में 1000 साल पहले दी जाती थी बच्चों की बलि, प्राचीन ममी के बगल में मिले सबूत

पेरू (Peru) में 1000 साल पुरानी ममी (Mummy) के पास कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उस समय वहां पर बच्चों की बलि दी जाती थी. यह ममी पिछले साल मिली था. तब से उसके आसपास खोजबीन जारी थी. यह ममी एक पुरुष की है, जो राजधानी लीमा से बाहर मौजूद प्राचीन शहर काजारमारकिला (Cajamarquilla) में मिली थी. यह ममी घुटने को मोड़कर लेटी हुई थी. इस ममी के मिलने की खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई थी.

जब यह ममी मिली तब यह माना जा रहा था कि मौत के समय इस पुरुष की उम्र करीब 18 से 22 साल के बीच रही होगी. लेकिन बाद में जांच करने पर पता चला कि जब इसकी ममी बनाई गई तब यह करीब 35 साल का था. जिसके बारे में जिसकी रिपोर्ट UNMSM में प्रकाशित हुई है. आर्कियोलॉजिस्ट ने इस ममी का नाम चबेलो (Chabelo) रखा है.

कुछ बच्चों को बलि से पहले प्रताड़ित किया गया था

चबेलो (Chabelo) के आसपास खनन का काम जारी था. इस बीच आठ बच्चों के अवशेष मिले जो अंतिम संस्कार की विधियों के तहत बोरे और रस्सियों में लिपटे हुए थे. इनके अलावा 12 बच्चों के कंकाल भी मिले हैं. पुरातत्वविदों ने बताया कि इनमें से कुछ बच्चों के अवशेषों को देखकर लगता है कि उन्हें मारने से पहले या बलि देने से पहले प्रताड़ित किया गया था. उनकी हड्डियां टूटी हुई थीं.

Remains of ancient child sacrifice victims found near 1,000-year-old mummy in Peru https://t.co/eOdLy46KN4