ब्राह्मणों के अलग, क्षत्रियों के पितर कोई और... क्या आप जानते हैं कि आपके असली पितृदेव कौन हैं?

भारतीय संस्कृति में पितृ (पूर्वज देवताओं) का स्थान बहुत उच्च और पवित्र माना गया है. वे केवल हमारे जन्मदाता पूर्वज ही नहीं, बल्कि सृष्टि-व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं. शास्त्रों में कहा गया है.

"पितृ देवता, देवताओं से भी पहले पूजनीय हैं." क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत उन्हीं से होती है. जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ों से पुष्ट होता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने पितरों से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करता है. पितरों को सामान्यतः "manes" या "forefathers" कहा जाता है, लेकिन वे केवल बीते हुए काल के पुरखे नहींल हैं. बल्कि ब्रह्मा की सृष्टि-योजना का अनिवार्य हिस्सा हैं.

पितरों के प्रकार

पुराणों के अनुसार, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्माजी ने सात प्रकार के पितरों की रचना की. इनमें तीन स्थूल (शरीरधारी) और चार तेजस्वी (प्रकाशमय) पितर थे.

अग्निष्वात्त, बर्हिषद और सोमपा – ये स्थूल पितर कहे गए.

यम, अनल, सोम और अर्यमन – ये प्रकाशमय पितर हैं.

मनुस्मृति में भी पितरों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है. मरीचि आदि सप्तऋषियों से पितृगण उत्पन्न हुए और उन्हीं से देव-दानव साथ ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है.

Advertisement

"तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः." (मनुस्मृति), यानी सभी ऋषियों के पुत्र पितृगण कहलाए.

शास्त्रों में पितरों के भेद

शास्त्रों में पितरों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है

1. अग्निष्वात्त – जो यज्ञ-याग नहीं करते.

2. बर्हिषद – जो यज्ञ-याग करते हैं.

इसके अलावा अनेक अन्य पितृगण भी हैं, जिनका संबंध विभिन्न वर्णों और जातियों से माना गया है

सोमसदस्य – साध्यदेवों के पितर. (साध्य नामक देवताओं का एक विशेष गण है, जिनका वर्णन ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में मिलता है. साध्यदेवों की संख्या बारह (12) बताई जाती है. इन्हें विश्वदेवों की श्रेणी में भी गिना गया है. शास्त्रों में इन 12 साध्यदेवों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं, मनस् , प्राण, नारा, आपान, वीन, क्षेत्रज्ञ, व्रत, शम, दान, दम, सत्य, विष्णु.

अग्निष्वात्त – देवताओं के पितर.

बर्हिषद – दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस, किन्नर आदि के पितर.

वर्ण व्यवस्था में सभी अलग-अलग वर्णों के पितर

सोमपा – महर्षि भृगु के पुत्र, ब्राह्मणों के पितर.

हविर्भुक – महर्षि अंगिरस के पुत्र, क्षत्रियों के पितर.

आज्यपा – महर्षि पुलस्त्य के पुत्र, वैश्यों के पितर.

सुकालिक – महर्षि वशिष्ठ के पुत्र, शूद्रों के पितर.

इस प्रकार पितरों का संबंध केवल मनुष्यों से ही नहीं बल्कि समस्त प्राणिजगत से जोड़ा गया है.

Advertisement

श्राद्ध और पितृयज्ञ

शास्त्रों में श्राद्धकर्म को यज्ञ के समान महत्त्वपूर्ण माना गया है. यह केवल पूर्वजों को अन्न-जल अर्पण करना ही नहीं, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक दिव्य साधन है.

श्राद्धकर्म के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं

पिंडदान चांदी या चांदी-तांबे के मिश्रित पात्र में ही किया जाए. सबसे पहले विश्वेदेवों की पूजा की जाए, क्योंकि वे पितरों के रक्षक हैं. इसके बाद पितरों को तर्पण और अर्पण दिया जाता है.

अंत में भगवान विष्णु का स्मरण और पूजन किया जाता है. माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और शास्त्रविधि से श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होकर उसे आयु, स्वास्थ्य, संतान-सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. हर वर्ष आश्विन मास में जब पितृपक्ष आता है, तब संपूर्ण भारतवर्ष में लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं. इस समय किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान का विशेष महत्त्व है. कहा गया है कि- "यः पितृभ्यः श्राद्धं कुर्यात्, स एव दीर्घायु, स एव सुखी." यानी जो पितरों का श्राद्ध करता है, वही दीर्घायु और सुखी होता है.

श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराना, गौ-दक्षिणा देना और निर्धनों को अन्न-वस्त्र दान करना पितरों को विशेष प्रिय है.

पितरों की कृपा के फल

Advertisement

पौराणिक कथाओं में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां पितरों की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हुए. महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म, श्राद्ध और पितृपूजन के महत्त्व का विस्तृत ज्ञान दिया था. मान्यता है कि यदि पितर प्रसन्न हों तो वंश वृद्धि, धन-धान्य और शांति बनी रहती है. और यदि पितरों को भूला दिया जाए तो "पितृदोष" उत्पन्न होता है, जिससे जीवन में बाधाएं आने लगती हैं.

पितृ हमारी जड़ों के समान हैं. जिस प्रकार पेड़ जड़ों से शक्ति पाता है, वैसे ही मनुष्य अपने पितरों से जीवन, संस्कार और सामर्थ्य प्राप्त करता है. पितरों का स्मरण करना, उनका श्राद्ध और तर्पण करना केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि कृतज्ञता का प्रतीक है.

जब हम पितरों को अर्पण करते हैं तो यह केवल अन्न-जल का अर्पण नहीं होता, बल्कि यह भाव व्यक्त होता है कि—

"हे पूर्वजों! आप ही हमारे जीवन का आधार हैं, आपकी कृपा से ही हम इस धरती पर स्थिर हैं."

इसीलिए कहा गया है—

"पितरः तृप्ताः सदा, कुलं तृप्तं भवेत्." यानी जब पितर तृप्त होते हैं, तब पूरा वंश तृप्त और समृद्ध होता है.

---- समाप्त ----