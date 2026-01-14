Kanya Tarot Rashifal 14 January 2026: कन्या राशि वाले नई जगहों पर पाएंगे रोमांच, विवाद में बनाएं रखें शांति

कन्या (Virgo):-

Cards:- Five of pentacles

और पढ़ें

आर्थिक मामलों पर निर्णय लेते वक्त किसी आर्थिक सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें. संभव हैं, कि आपकी दूरदर्शिता इस क्षेत्र में ज्यादा दूर तक न हो. बिना सोचे समझे अपूर्ण जानकारी के साथ लिए गए निर्णय व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकते हैं. जिससे आगे चलकर आर्थिक संकट आ सकता है. पूर्व के जीवन से कोई गहरा रिश्ता सामने आने से खुद को असहाय महसूस करेंगे. जीवनसाथी से कुछ बातें छुपाना मुश्किल में डाल सकता है. इस समय अपना हर कदम फूंक फूंककर रखने का प्रयास करना चाहिए. यदि रिश्तो में कड़वाहट बढ़ गई है. तो उस कड़वाहट को नजरअंदाज न करें. प्रिय के साथ संबंधों को लेकर आप काफी परेशान हो रहे हैं. इस समय प्रिय किसी गलतफहमी के चलते आपसे बात नहीं कर रहा हैं. इस बात को अहम का मुद्दा ना बनाएं. यदि आप इस बात का अनुभव हैं. कि शायद गलती आपकी ही है. तो सामने बढ़कर माफी मांगना सभी समस्याओं को सुलझा सकता है. किसी भी विवाद को स्थिति में सुलझाने के समय मन में शांति बनाए रखें. व्यवहार में गरिमा बनाए रखें. न आपको कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी उठाना ना पड़ें.

Advertisement

स्वास्थ्य: सुबह की सैर और हल्के-फुल्के व्यायाम से आप खुद को स्वस्थ बना सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें. जल्द ही आपको एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ सकती है.

रिश्ते: अपने पुत्र से मिलने विदेश जाने की योजना बना सकते हैं. नई जगह पर जाने की सोच रोमांचित कर सकती है.

---- समाप्त ----