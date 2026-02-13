scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 13 February 2026: कन्या राशि वालों की सभी इच्छाएं होंगी पूरी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 13 February 2026: खुशी या बुरी स्थिति में कुछ करीबी लोगों के चेहरे से नकाब उतर सकता है. इस समय पूर्व में लिए किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती हैं. सही बात का समर्थन करें.

कन्या (Virgo):-
Cards:- Five of swords

किसी जमीन के सौदे को लेकर काफी विवाद की स्थिति बन सकती है. कोई एक पक्ष सामने वाले के साथ धोखा कर सकता है. प्रिय के साथ तर्क वितर्क न करें. स्थिति को शांत रहकर सुलझाने का प्रयास करें. कोई निर्णय जो विरुद्ध हो सकता हैं. उसको लेने में जल्दबाजी में न ले. कार्य क्षेत्र में कुछ लोग ईर्ष्यावश गलत बातें फैला सकते है. इन बातों का  सम्बन्ध अतीत से हो सकता हैं. खुशी या बुरी स्थिति में कुछ करीबी लोगों के चेहरे से नकाब उतर सकता है. इस समय पूर्व में लिए किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती हैं. सही बात का समर्थन करें. लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें. इस समय किसी स्थिति में कोई बुरी तरह हावी हो सकता है. किंतु अंत में विजय आपकी ही होंगी. इसलिए विश्वास रखें. अजनबी लोगों पर ज्यादा भरोसा न करें. किसी के साथ निजी बातें साझा न करें. 

स्वास्थ्य: गलत दवा के सेवन से त्वचा संबंधी कुछ परेशानी हो सकती हैं. खानपान का परहेज करें. 

आर्थिक स्थिति: कर्ज की अधिकता रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण करें. 

रिश्ते: प्रेम संबंध में दूरी आ सकती है. अपने रिश्तों में सुधार लाएं. 

