scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 12 January 2026: लोगों पर आंख मूंदकर विश्वास ना करें खर्चों को नियंत्रित रखएं 

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 12 January 2026: इस समय गलत निर्णय के कारण वित्तीय नुकसान हो सकता है. थोड़ा सजग रहें. आर्थिक उन्नति के अवसर भी बन सकते हैं. प्रिय के साथ विवाह की बात कर सकते है. दोनों अपने परिजनों की सहमति लेने की कोशिश करेंगे. 

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:-Ten of swords 
पारिवारिक तनाव के चलते रिश्ते बिगड़ सकते है. इस समय शांत रहकर रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करें. जीवन में अकेलापन आ सकता है. इस समय बदलाव जीवन के लिए आवश्यक है. करीबी रिश्तों में धोखाधड़ी हो सकती है. भाग्य के भरोसे कोई निर्णय न लें. सच का साथ देने का प्रयास करें. व्यर्थ के लोगों से विवाद न करें. ऐसे लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें. जो आपके विश्वास को ठेस पहुंचा सकते हो. अपनी वाचालता को नियंत्रित करें. इससे कई बार बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना. लोगों के बीच आपकी नकारात्मक छवि बना सकता है.

गलत बात ओर गलत लोगों का समर्थन न करें. समय पर निर्णय न लेने के कारण कुछ अच्छे अवसर से दूर हो सकते है. पारिवारिक कार्यों से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. इन यात्राओं को टालना मुमकिन नहीं होगा. पुराने विवादों को सुलझाने का प्रयास करें. इस समय गलत निर्णय के कारण वित्तीय नुकसान हो सकता है. थोड़ा सजग रहें. आर्थिक उन्नति के अवसर भी बन सकते हैं. प्रिय के साथ विवाह की बात कर सकते है. दोनों अपने परिजनों की सहमति लेने की कोशिश करेंगे. 

स्वास्थ्य: पूर्व की स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकती है. स्वस्थ रहने के लिए योगा/व्यायाम करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

जरूरत से ज्यादा गुस्सा मानसिक तनाव बढ़ाएगा, कुछ समय मौन रखें
धन से जुड़ा कोई मसला हल हो सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार नजर आएगा
ईर्ष्यालु लोगों से थोड़ा दूर रहें, विवाद से बचने के प्रयास करें
बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें, वर्तमान स्थितियों को अनुकूल बनाएं
खर्चों की अधिकता रहेगी, किसी को दिया हुआ उधार वापस मांग सकते है

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लापरवाही ना करें. खर्चों को नियंत्रित करें. 

रिश्ते:सामने वाले की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. इससे गलतफहमी उत्पन्न होने की संभावना कम रहेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement