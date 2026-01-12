Kanya Tarot Rashifal 12 January 2026: लोगों पर आंख मूंदकर विश्वास ना करें खर्चों को नियंत्रित रखएं 

कन्या (Virgo):-

Cards:-Ten of swords

पारिवारिक तनाव के चलते रिश्ते बिगड़ सकते है. इस समय शांत रहकर रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करें. जीवन में अकेलापन आ सकता है. इस समय बदलाव जीवन के लिए आवश्यक है. करीबी रिश्तों में धोखाधड़ी हो सकती है. भाग्य के भरोसे कोई निर्णय न लें. सच का साथ देने का प्रयास करें. व्यर्थ के लोगों से विवाद न करें. ऐसे लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें. जो आपके विश्वास को ठेस पहुंचा सकते हो. अपनी वाचालता को नियंत्रित करें. इससे कई बार बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना. लोगों के बीच आपकी नकारात्मक छवि बना सकता है.

गलत बात ओर गलत लोगों का समर्थन न करें. समय पर निर्णय न लेने के कारण कुछ अच्छे अवसर से दूर हो सकते है. पारिवारिक कार्यों से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. इन यात्राओं को टालना मुमकिन नहीं होगा. पुराने विवादों को सुलझाने का प्रयास करें. इस समय गलत निर्णय के कारण वित्तीय नुकसान हो सकता है. थोड़ा सजग रहें. आर्थिक उन्नति के अवसर भी बन सकते हैं. प्रिय के साथ विवाह की बात कर सकते है. दोनों अपने परिजनों की सहमति लेने की कोशिश करेंगे.

स्वास्थ्य: पूर्व की स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकती है. स्वस्थ रहने के लिए योगा/व्यायाम करेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लापरवाही ना करें. खर्चों को नियंत्रित करें.

रिश्ते:सामने वाले की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. इससे गलतफहमी उत्पन्न होने की संभावना कम रहेगी.

---- समाप्त ----