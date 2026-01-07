Kanya Tarot Rashifal 7 January 2026: पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें, जरूरत से ज्यादा कर्ज ना उठाएं

कन्या (Virgo):-

Cards:- Temperance

इस समय किसी के व्यवहार से परेशान हो सकते हैं. सामने वाला बार-बार क्रोध दिलाने के कार्य कर रहा है. इस स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है. इस समय भावनाओं पर काबू रखें. सामने वाले की किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया न देना आपके संयम को बनाए रखेगा. कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कुछ अफवाहें फैल सकती हैं. जो कि गलत है. इस समय इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देना गलत हो सकता है.

धैर्य और संयम के साथ इस स्थिति को गुजर जाने देना चाहिए. थोड़ा समय बीतने के बाद अफवाहें अपने आप खत्म होने लगेंगे. इस बात का विश्वास रखें. किसी भी निर्णय को लेते समय जल्दबाजी न करें. शीघ्रता में लिया गया निर्णय हानि दे सकता है. विवाह के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. अच्छे प्रस्ताव का चयन कर सभी की सहमति ले सकते है. जल्दबाजी या लापरवाही स्वभाव में जिद और घमंड को बढ़ा सकती हैं. जिससे आगे चलकर परेशानी हो सकती है.

स्वास्थ्य: किसी तरह का चर्म रोग हो सकता है. घरेलू उपचार की जगह चिकित्सक की सलाह ले.

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें जरूरत से ज्यादा कर्ज ना उठाएं.

रिश्ते: सामने वाले का खुद पर घमंड करते रहना चिढ़ा सकता है.

