Kanya Tarot Rashifal 2 December 2025: झूठ का साथ देना मुसीबत में फंसा देगा, गलत संगत से दूर रहें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Nine of pentacles

प्रेम संबंधों में दूरियां आ सकती हैं. रिश्तो के बीच मधुरता खत्म होते नजर आ रही है. जीवन में सुख सुविधा होने के बाद भी कुछ कमी बनी हुई है. इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं. अपने अतीत की यादों से बाहर निकालने के लिए खुद को व्यस्त रखने का प्रयास करेंगे. नौकरी में बड़े और अच्छे पद पर नियुक्ति हो सकती है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. संतान की बिगड़ी संगत को लेकर चिंतित होंगे. परिवार के बुजुर्ग के साथ अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं.

और पढ़ें

सामने वाले की सलाह आपको परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है. रिश्तो में तनाव बढ़ सकता है. भाग्य के भरोसे ना रहे. अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. किसी करीबी व्यक्ति की गलत बात का समर्थन न करें. झूठ का साथ देना मुसीबत में फंसा देगा. किसी को दु:ख पहुंचा बिना अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करें. अपनी आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाएं.

स्वास्थ्य: ज्यादा तला भुना होना और मिर्च मसाले वाला भोजन पाचन समस्या को बढ़ा सकता है. दिनचर्या को नियमित करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है.

रिश्ते: मनचाहे जीवन साथी की तलाश पूरी होगी. विवाह के लिए सहमति दे सकते हैं.

---- समाप्त ----