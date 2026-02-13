आज 13 फ़रवरी 2026 कन्या राशिफल: संपर्क संवाद बढ़ेगा, संबंधियों को समय देंगे

कन्या - पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. प्रबंधन के प्रयास प्रभावपूर्ण बनाए रहेंगे. सूझबूझ से जगह बनाएंगे. लक्ष्य की ओर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामलों में शुभ संचार रहेगा. जिद और अंहकार से बचें. साथी समकक्षों की उपेक्षा न करें. रिश्तों में संतुलन रखेंगे. अड़चनों का सूझबूझ से हल निकालेंगे. भेंट संवाद में सावधानी बरतेंगे. भावनात्मक दबाव रह सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. घरवालों से करीबी बढाएं. बड़ों की सुनें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में बेहतर कर दिखाने का भाव रहेगा. कामकाज में रुटीन संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार आएगा. सहजता से आगे बढेंगे. करियर व्यापार में जिम्मेदारों का साथ रहेगा. वरिष्ठों का सानिध्य रखेंगे.



धन संपत्ति- निजी वस्तुएं खरीद सकते हैं. भवन-वाहन में रुचि लेंगे. अभिलाषा को बल मिलेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में समय बिताएंगे. लोगों से सामंजस्यता बनाए रखेंगे. मित्र सहयोग बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधों में उतावलापन न दिखाएं. भेंटवार्ता में पहल से बचें. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें. धैर्य और बड़प्पन बनाए रखें. निजी मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. संबंधियों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद पर अंकुश रखें. बहस से बचें. उपलब्धियां पर ध्यान देंगे. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. मितभाषी रहें.

शुभ अंक : 4 5 6 7

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें.

