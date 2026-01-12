आज 12 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: भाग्य मददगार रहेगा, अवसरों का लाभ उठाएंगे

कन्या - भव्यता में विश्वास बढ़ेगा. रहनसहन व कला कौशल पर जोर होगा. कुल परिवार से करीबी बढ़ाएंगे. कामकाज में उत्साह दिखाएंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. अतिथियों का आगमन रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. जीवनस्तर सुधार पर रहेगा. संकोच में कमी आएगी. मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साज संवार बनी रहेगी. शुभकार्योंं से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी सफलता पाने में अपनों की मदद मिलेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. व्यवसायिक सक्रियता बढ़ाएंगे. यात्रा हो सकती है. विभिन्न कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संचार बेहतर रहेगा.



धन संपत्ति- वित्तीय संग्रह व संरक्षण पर जोर बना रहेगा. बैंकिंग मामलों पर फोकस रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्यगति प्रभावी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा. भाग्य मददगार रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे.



प्रेम मैत्री- सभी का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. घर परिवार में आनंद के क्षण बनेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. करीबी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. परंपरा संस्कार को बढ़ावा देंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- शुभता का संचार बना रहेगा. साहस संपर्क बढ़ेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. उत्साह और मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 5 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम्् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र बनें.

