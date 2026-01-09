scorecardresearch
 
आज 9 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों के कार्यक्षेत्र में इच्छित वृद्धि बनी रहेगी, साख सम्मान में वृद्धि होगी

Aaj ka Kanya Rashifal 9 January 2026, Virgo Horoscope Today: वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी.  सृजन कार्यों में प्रभावी रहेंगे.  महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे.  परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे.  चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.  वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.

कन्या - आधुनिक विषयों पर जोर बनाए रखेंगे.  वरिष्ठों से संपर्क से लाभ मिलेगा.  रचनात्मक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे.  आत्मविश्वास को बल मिलेगा.  वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी.  सृजन कार्यों में प्रभावी रहेंगे.  महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे.  परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे.  चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.  वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.  आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.  व्यक्तित्व बल पाएगा.  लंबित मामले पक्ष में बनेंगे.  मितभाषी बने रहें.  विविध विषयों में तेजी आएगी. 

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी से गति लेंगे.  कार्यक्षेत्र में इच्छित वृद्धि बनी रहेगी.  लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.  निसंकोच कार्य करेंगे.  व्यापार को बढ़ावा देंगे.  कलात्मक कार्यों में तेजी रखेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में इच्छित परिणाम रहेंगे.  लाभ उछाल पर रहेगा.  कारोबार में वृद्धि होगी.  लक्ष्य पर फोकस रहेगा.  साख सम्मान में वृद्धि होगी.  वांछित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. 

प्रेम मैत्री- घर में अनुकूलन बना रहेगा.  प्रियजनों को सरप्राइज करेंगे.  व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बढ़ेगी.  सबका ध्यान रखेंगे.  मान सम्मान  करेंगे.  अपनों का भरोसा जीतेंगे.  व्यक्तित्व से प्रभावित करेंगे.  सौम्यता और भव्यता रखेंगे.  सहयोग से आगे बढ़ेंगे.  मित्रगण समय देंगे.  उचित प्रस्ताव पाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- स्वाभिमान बढ़ा रहेगा.  जोखिम के कार्य में रुचि लेंगे.  स्वास्थ्य बेहतर होगा.  संतुलन सामंजस्य बढ़ेगा.  सक्रियता बनाए रहेंगे. 

शुभ अंक : 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  रुटीन संवारें.

