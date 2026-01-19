Vrishabh Tarot Rashifal 19 January 2026: प्रयास सफल होंगे, वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Six of cups

आपका तल्ख रवैया रिश्ते में परेशानी पैदा कर सकता है. घर से जुड़े निवेश फायदेमंद रहेंगे.वक्त की नजाकत को समझते हुए कुछ लोगों से दूरी बनाएंगे . वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात बचपन की यादों को ताजा कर देगी. कार्य क्षेत्र में कोई योजना में बाधा उत्पन्न हो सकती है.जिसके चलते आपको किसी उच्च अधिकारी से मुलाकात करनी पड़ेगी. इस अधिकारी से मुलाकात करने से थोड़ा हिचक सकते हैं.इस समय किसी अनुभवी की मदद परेशानी को सुलझाने में सहायक रहेगी.कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी पूर्व परिचित हो सकता है.सामने वाले का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होने से प्रभावित हो सकते है.

और पढ़ें

कठिन श्रम का प्रतिफल देर से मिलने की संभावना बन सकती हैं.पूर्व के कार्य से मिली अच्छी सफलता से थोड़ा अहंकार मन में आ सकता हैं.उच्चता की इस स्थिति में खुद को अन्य लोग से कमतर समझना आपकी सफलता के लिए अच्छा नहीं रहेगा.समय अनुकूल हैं.रूठे हुए लोगों को भी मनाया जा सकता हैं.जो भी महत्वकांक्षा आपके मन में बसी हुई हैं.उसको पूरे करने के प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य: मौसम के बदलने से जोड़ो में दर्द की शिकायत हो सकती हैं.इस समय थोड़ा आराम करें.

आर्थिक स्थिति:कुछ कीमती वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं.इस समय खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण लगाएं.

रिश्ते:अपने से छोटे लोगों को इज्जत दीजिए.रिश्तों में सम्मान बना रहना चाहिए.

---- समाप्त ----