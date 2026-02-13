scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 13 February 2026: वृषभ राशि वाले पाएंगे पद-प्रतिष्ठा, योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 13 February 2026: किसी के दवाब में आकर झूठ ना बोले.  गलत लोगों की संगत में ना पड़े. ऐसे लोग जो स्वार्थवश किसी का बुरा कर सकते हैं. उनसे दूर रहें.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- Three of swords 

किसी गलत कागजात पर हस्ताक्षर बड़ी परेशानी में फंसा सकता है. सामने वाला आपके ऊपर बेईमानी का आरोप लगा सकता है.  संभव हैं,कि बेईमानी का ये आरोप  पैसों के गलत लेनदेन के कारण लग जाए.  ऐसी स्थिति में अपनी सच्चाई दूसरे के सामने लाने की आवश्यकता पड़ सकती है. किसी के दवाब में आकर झूठ ना बोले.  गलत लोगों की संगत में ना पड़े. ऐसे लोग जो स्वार्थवश किसी का बुरा कर सकते हैं.  उनसे दूर रहें.  बार-बार कार्यों में फेर बदल न करें.  इससे योजना को समझने में दूसरे को उलझन हो सकती है.  लोगों के दोहरे चरित्र को पहचानने की कोशिश करें.  यदि कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है.  तो उससे दूर रहे.  फालतू दूसरों को दिखाने के चक्कर में पैसों की बर्बादी ना करें.  ऐसे लोगों से विवाद ना करें.  जो कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं.  जरूरत ना होने पर चुप रह कर सामने वाले को विवाद का कारण ना दें. 

स्वास्थ्य: गले में खराश बढ़ती जा रही है. चिकित्सक किसी भी ठंडी या खट्टी चीजों का सेवन बंद करा सकते है. 

आर्थिक स्थिति: किसी कार्य को पूरा करने के लिए सामने वाले से किसी भी तरह का उपहार या पैसों का लेनदेन ना करें. यह  छवि को खराब कर सकता है. 

रिश्ते: प्रिया के साथ रिश्ता खराब व्यवहार की वजह से बिगड़ रहा है. तो खराब व्यवहार के पीछे छुपे कारण को पहचानने का प्रयास करें. 

---- समाप्त ----
