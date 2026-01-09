scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 9 January 2026: वेतन वृद्धि हो सकती है, नए रिश्ते की शुरुआत होगी

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 9 January 2026: इन अनुभवों से प्राप्त कड़वाहट को जीवन में न उतारें.बल्कि उनसे आगे के लिए अच्छी शिक्षा ले सकते है.कुछ पुराने मित्रों से दूरी बना सकते है.

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Death

किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.जो कभी स्वीकार्य नहीं करेंगे.इस समय इस स्थिति से गुजरना मजबूरी होगा. ऐसी स्थिति में कदम पीछे न हटाएं.स्थिति का सामना पूरी हिम्मत और मजबूती से करें.परिणाम बेहतर ही मिलेगा.इस बात का विश्वास रखें.कार्य क्षेत्र में आए नए अधिकारी के किए बदलावों के चलते कुछ कड़वे अनुभव प्राप्त हो सकते है.इन अनुभवों से प्राप्त कड़वाहट को जीवन में न उतारें.बल्कि उनसे आगे के लिए अच्छी शिक्षा ले सकते है.कुछ पुराने मित्रों से दूरी बना सकते है.

नए लोगों से मित्रता हो सकती हैं.विवाह के बाद नए रिश्ते की शुरुआत उमंग लेकर आएगी.इस समय जीवन में काफी अधिक बदलाव महसूस करेंगे. यह सभी बदलाव सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकते हैं. पुरानी यादों से बाहर आकर आगे बढ़ाने की कोशिश धीरे-धीरे सफल होती नजर आएगी.पुरानी यादों की कड़वाहट जीवन में घुलने न दें.उनसे दूर रहना अच्छा होगा.नए लोगों से मित्रता सोच समझकर करें.किसी व्यक्ति की सोच आपके खिलाफ हो सकती है.निजी और महत्वपूर्ण बातों को साझा न करें.

स्वास्थ्य:खुद को स्वस्थ बनाने के प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं.दिनचर्या और खानपान में नियमितता बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में पदोन्नति के साथ ही अच्छी वेतन वृद्धि आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएगी.

रिश्ते: नए लोगों से मित्रता और नए संबंधों की शुरुआत जीवन में सुखद बदलाव लेकर आ सकती है.

---- समाप्त ----
