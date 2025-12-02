scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 2 December 2025: नए बदलावों को स्वीकार करें, पुरानी गलतियों से सबक लें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 2 December 2025: नए रिश्ते बनाए. नए लोगों से मित्रता हो सकती है. झूठ का साथ न दें. नए बदलावों को स्वीकार कर आगे बढ़े. अपनी पुरानी गलतियों को कोसते न रहे. बल्कि उनसे प्राप्त सबक को भविष्य में उपयोग करें. 

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:- Judgement
कुछ स्थितियां सहनशक्ति से बाहर हो सकती है. ऐसे रिश्ते से दूर हो सकते हैं. जो आपको हमेशा अपमानित करता आया हो. कुछ पुराने लोगों के साथ रिश्ते दोबारा सुधारने की कोशिश करेंगे. बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह पर कार्यों को पूरा करने की योजना बना सकते हैं. कार्य पद्धति में परिवर्तन ला सकते हैं. जीवन की गतिविधियों में स्वत: तेजी आ सकती है. छोटे विवाद कानूनी संघर्ष का रूप धारण कर सकते हैं. कुछ घटनाएं जो आपके हित में होंगी. वो विलंबपूर्ण हो सकती हैं. स्वविवेक से ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें.

विवाह की तैयारियां हो सकती हैं. मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है. दिल और दिमाग से अपने विषय में सोच समझकर फैसला लें. आगे बढ़ने के प्रयासों को मजबूत बनाएं. नए रिश्ते बनाए. नए लोगों से मित्रता हो सकती है. झूठ का साथ न दें. नए बदलावों को स्वीकार कर आगे बढ़े. अपनी पुरानी गलतियों को कोसते न रहे. बल्कि उनसे प्राप्त सबक को भविष्य में उपयोग करें. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें. किसी बड़ी बीमारी का संदेह हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. किसी बड़े से कुछ कीमती उपहार प्राप्त हो सकता हैं. 

रिश्ते: बुरे रिश्तों से बाहर निकले. नए रिश्ते बना सकते हैं. 

