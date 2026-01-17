scorecardresearch
 
आज 17 जनवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले आर्थिक प्रयासों में रखें सावधानी, सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 January 2026, Taurus Horoscope Today:

वृष - समय साधारण प्रभाव का है. विभिन्न कार्यों में धैर्य से काम लें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित बनी रह सकती हैं. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आएं. बिना उचित विचार विमर्श के चर्चा व समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. वादा पूरा करने का प्रयास करें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें.

नौकरी व्यवसाय- निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. पेशेवरता पर जोर रखें. भ्रम व बहकावे में न आएं. कार्य व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क को बढ़ाएं. रुटीन संवारें. उद्योग व्यवसाय के प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. पहल करने से बचें.

धन संपत्ति - आर्थिक प्रयासों में पूरी सावधानी बरतें. विविध मामलों में अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. सूझबूझ और नियम बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा करें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच होगा. सहजता से अपना पक्ष रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. आवश्यक सूचना की प्राप्ति संभव है. भावावेश में प्रतिक्रिया न दें. सबको साथ लेकर चलें. प्रेम पक्ष मध्यम बना रहेगा. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- खानपान सात्विक रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. विनम्रता से काम लें. जिद त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ें.

शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : महावीर बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद करें.

