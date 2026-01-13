scorecardresearch
 
आज 13 जनवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों का करियर सामान्य बना रहेगा, रुटीन प्रस्ताव पाएंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 13 January 2026, Taurus Horoscope Today: नीति नियम और व्यवस्था पर भरोसा रखें. नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे.

वृष - औरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव बना रह सकता है. कामकाज में सहजता बनाए रहें. सजगता से आगे बढ़ें. नीति नियम और व्यवस्था पर भरोसा रखें. नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. साझीदारी के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मक सोच से काम लेंगे. सक्रियता से कार्य सधेंगे. तार्किकता रखेंगे. मेहनत और लगन से काम पर ध्यान दें.

नौकरी व्यवसाय- करियर सामान्य बना रहेगा. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर अमल रखें. अधिकारी के आदेश की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लेंगे. सेवाभावी और श्रमशील रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सामान्य बना रहेगा. लोन प्रकरण गति पाएंगे. अनुभवी से नजदीकी बनाकर रखें. उद्योग व्यापार में निवेश के प्रयास बढ़ेगे. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. ठगों व धूर्तों से बचकर रहें. भूल चूक न करें.

प्रेम मैत्री- दिल की बात कहने में संकोच बना रह सकता है. भेंट मुलाकात के लिए समय लेकर जाएं. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. जरूरी सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. व्यर्थ वार्ता से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक रोग उभर सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. सहकर्मी सहयोगी होंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. मौके पर बात रखेंगे.

शुभ अंक: 4, 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बहस विवाद में न पड़ें.

---- समाप्त ----
