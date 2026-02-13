आज 13 फ़रवरी 2026 वृष राशिफल: खानपान पर ध्यान दें, मितभाषी बने रहें

वृष - व्यक्तिगत गतिविधियों में उतावली न करें. क्षमता से अधिक दबाव व भार वहन से बचें. कार्योंं में सजग रहें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. सीख सलाह से कार्ययोजनाएं साधें. पेशेवरों संबंध सामान्य बनाए रखें. व्यवस्था के नियमों के उल्लंघन से बचेंगे. विनय विवेक से आगे बढ़ें. लोगों की बातों में न आएं. कामकाज में स्पष्टता रखें. वाणी व्यवहार में सबका सम्मान रखें. अपरिचित लोगों से भेंट में स्पष्ट रहें. खानपान पर ध्यान दें. मितभाषी बने रहें. संकोच बढ़ा हुआ रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा. परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. पेशेवर चुनौतीपूर्ण वातावरण का अनुभव कर सकते हैं. करियर कारोबार में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मध्यम रहेगा. लेनदेन में सजग रहें. करियर में गंभीरता बनाए रखें. बचत पर फोकसघ् बढ़ाएं. विविध विषयों में पहल से बचें. व्यक्तिगत खर्च पर नियंत्रण रखें. बजट पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों से सहकार बनाए रखें. बडों से भेंट बढ़ाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. घर का वातावरण सामान्य रहेगा. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. सामाजिक संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. आवेश में न आएं. सहजता से कार्य करें. बहकावे से बचें. उत्साह बनाए रखें.

शुभ अंक : 4 6 7

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

Advertisement

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. कमतर की मदद करें.

---- समाप्त ----