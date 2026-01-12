scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 12 जनवरी 2026 वृष राशिफल: लेनदेन में भरोसा बढ़ेगा, सहकारिता से आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 January 2026, Taurus Horoscope Today: निवेश पर अंकुश रखेंगे. खर्च की अधिकता बनी रहेगी. अनुभवियों व योग्यजनों की सुनेंगे. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी मिलेगी. सूझबूझ से काम लें.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - विविध प्रयासों में सावधानी से कदम आगे बढ़ाएं. सतर्कता और सजगता पेशेवर मामलों को गति दें. कार्यव्यवस्था पर भरोसा रखें. सहजता व सरलता बनाए रखें. नौकरीपेशा अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कामकाज में सक्रियता लाएंगे. मेहनत लगन से जगह बनाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र के प्रयास अधिक प्रभावी बनेंगे. करियर व्यापार सामान्य बना रहेगा. अनुभवियों की सुनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में समयसीमा का ध्यान रखें. योजनानुसार कार्य करें. ऊर्जा प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. सक्रियता सहजता बढ़ाएंगे. कामकाज पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे.


धन संपत्ति- निवेश पर अंकुश रखेंगे. खर्च की अधिकता बनी रहेगी. अनुभवियों व योग्यजनों की सुनेंगे. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी मिलेगी. सूझबूझ से काम लें. उचित प्रस्ताव पाएंगे. लेनदेन में ठगी से बचें.

सम्बंधित ख़बरें

धन के उधार लेन-देन से बचें, खर्च बढ़ा हुआ रहेगा
रुके हुए काम पूरे करने का दिन है, शुभ रंग- क्रीम
सभी का भरोसा बनाए रखेंगे, लाभ में वृद्धि होगी
कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे, धन की स्थिति में सुधार होंगे
Rishabh zodiac mental state will improve and financial gains are expected
वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- मन मामलों को अनदेखा न करें. रिश्तों में सामंजस्यता बनाए रखें. बहस विवाद में न पड़ें. मौके पर बात रखें. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएं. वातावरण सकारात्मक रहेगा. भावनात्मक विषयों में जल्दी न करें. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. सहकर्मी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लेनदेन में भरोसा बढ़ेग. सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. सावधानी से काम लेंगे. सेवाक्षेत्र जुड़े जन प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 5 और 6

शुभ रंग : उजला सफेद

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम्् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता रखें

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement