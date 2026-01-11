आज 11 जनवरी 2026 वृष राशिफल: धन के उधार लेन-देन से बचें, खर्च बढ़ा हुआ रहेगा

वृष - मेहनत व लगन से कार्य करेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में फोकस बनाए रखेंगे. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. निजी विषयों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. तर्क बहस से बचेंगे. आवश्यक कार्यों में स्पष्टता लाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह में न आएं. सजगता व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- तार्किकता पर जोर रहेगा. पेशेवर विषय गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परिश्रम व सजगता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. कारोबार में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे. नियम अनुशासन अपनाएंगे. धूर्तजन से बचाव रखेंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी. उधार से बचें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- बाहरी से दूरी बनाएंगे. करीबियों से तालमेल बनाकर रखेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. जरूरी बात कहने में धैर्य दिखाएंगे. अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. हर्ष आनंद बढ़ाएंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. भावनात्मक संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यक्तिगत संबंध निभाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत विषयां में रुचि होगी. कर्मठता बनाए रखेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 4 और 6

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. सेवाभावना बनाए रखें.

