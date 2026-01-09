scorecardresearch
 
आज 9 जनवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले आर्थिक मामलों पर रखें अपना फोकस, सबका साथ सहयोग बना रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 9 January 2026, Taurus Horoscope Today: वित्तीय सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.  लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.  प्रबंधन संवरेगा.  निसंकोच आगे बढ़ेंगे.  स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. 

वृष - मित्रों के साथ सुखद सूचनाएं और समय साझा करेंगे.  आर्थिक सक्रियता बढ़ाएंगे.  अनुभवियों से सीख सलाह रखेंगे.  अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे.  सबका साथ सहयोग बना रहेगा.  उचित अवसर भुनाएंगे.  सबको साथ लेकर चलेंगे.  भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे.  ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा.  चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.  बुद्धिमत्ता से जगह बनाए रखने में सफल होंगे.  परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे.  कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.  करियर में अवसर बढ़ेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे.  चहुंओर बेहतर प्रदर्शन करेंगे.  वातावरण का लाभ लेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों पर फोकस रहेगा.  वित्तीय सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.  लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.  प्रबंधन संवरेगा.  निसंकोच आगे बढ़ेंगे.  स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. 

प्रेम मैत्री- प्रेम में मिठास बनाए रहेंगे.  रुटीन कार्यों को पूरा करेंगे.  मन के मामलों में सफल होंगे.  प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.  रिश्ते मजबूत होंगे.  जरूरतों को समझेंगे.  सहपाठियों से मुलाकात संभव है.  महत्वपूर्ण मित्रों से मुलाकात होगी.  नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे.  अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ बेहतर होगी.  इच्छित परिणाम बनेंगे.  खानपान आकर्षक रहेगा.  उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.  बड़ों की सुनेंगे. 

शुभ अंक : 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग : चांदी

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  अध्ययन बढ़ाएं. 

