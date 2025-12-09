scorecardresearch
 
आज 9 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे, संकोच में कमी आएगी

Aaj ka Vrishabh Rashifal 9 December 2025, Taurus Horoscope Today: आर्थिक स्थिति संवारेंगे. जोखिम के विषयों में रुचि रखेंगे. लंबित कार्य बनेंगे. पेशेवर यात्रा संभव है. सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

वृष - लोगों से संपर्क संवाद बढ़ाने के अवसर बनेंगे. स्वजनों संग मेल मुलाकात का लाभ उठाएंगे. भाईचारे पर जोर होगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक विषयों को गति देंगे. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे. रक्त संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. उच्च शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संचार और संवाद प्रभावशाली रहेगा. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी संपर्क प्रभावी बनाए रखेंगे.भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. कारोबार में प्रदर्शन असरदार रहेगा. करियर को गति मिलेगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति संवारेंगे. वित्तीय पक्ष संतुलित रहेगा. जोखिम के विषयों में रुचि रखेंगे. लंबित कार्य बनेंगे. पेशेवर यात्रा संभव है. सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लाभ के मौके बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह बढ़ा हुआ रहेगा. रिश्तों में सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में उचित निर्णय लें सकेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांगे. रक्त संबंधी सहयोग बनाए रहेंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे. आपसी विश्वास को बल मिलेगा. प्रियजन से भेंट होगी.


स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे. संकोच में कमी आएगी. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह विश्वास से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.
 
शुभ अंक :  3 6 7 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. व्यक्तित्व संवारें.

---- समाप्त ----
