आज 8 जनवरी 2026 वृष राशिफल: पेशेवरता को मजबूती मिलेगी, आय पूर्ववत् बनी रहेगी

वृष - परिवार में समय देने की कोशिश बढ़ाएंगे. निजी विषय बेहतर बनेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी रखेंगे. घर परिवार पर फोकस होगा. कामकाज में सहजता सफलता बढ़ाएंगे. भौतिक विषयों पर ध्यान देंगे. प्रबंधन बल पाएगा. विविध परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. लंबित कार्योंं में धैर्य रखें. संबंधों में सजगता रखें. अहंकार व जिद से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. सबके हित की सोच बनाएं. निजी उपलब्ध्यिं पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पाएगा. कार्यव्यवसाय में पेशेवरता रखेंगे. अधिकारियों से चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. पेशेवरता को मजबूती मिलेगी. आय पूर्ववत् बनी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. भौतिक सुविधाओं में रुचि रहेगी. भवन एवं वाहनादि के मामले बनेंगे. जिम्मेदारों को सुनने का भाव रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन में प्रभावी बने रहेंगे. संकीर्णता से बचें.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सहज रहेंगे. करीबियोंं से सामंजस्यता रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में पूर्वाग्रह से बचेंगे. रिश्तों को प्राथमिकता में रखेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. परिवार में अनुकूलता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कामकाज में स्पष्टता रखेंगे. स्वास्थ्य जांच पर जोर रहेगा. अवसर की प्रतीक्षा करेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. बड़प्पन दिखाएं. भावावेश से बचें.

शुभ अंक : 3 6 8

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. भ्रम बहकावे से बचें.

